Apple v Česku oficiálně spouští funkci „Sluchadlo“ i měření jako od audiologa

Ačkoliv funkce Sluchadlo není úplnou novinkou, Apple ji dnes oficiálně zpřístupňuje českým i rumunským uživatelům. Ti se tak připojují k obyvatelům přibližně 150 zemí, kde jsou již zmíněné nástroje dostupné. Funkce zaměřené na podporu osob se sluchovým znevýhodněním navazují na dlouhodobou snahu Applu přinášet zákazníkům zdravotní monitoring, který skutečně pomáhá, což v roce 2015 odstartovaly první Apple Watch. Výrobce se přitom opírá o tři základní pilíře: každá zdravotní funkce musí být vědecky podložená, prezentované informace musí být pro uživatele snadno pochopitelné a zcela klíčový je důraz na zabezpečení citlivých osobních dat.
Apple s odkazem na data WHO uvádí, že na světě žije zhruba 1,5 miliardy lidí se sluchovým znevýhodněním, které negativně ovlivňuje mnoho sfér jejich života. V čem je tedy dnešní den přelomový? Podle dostupných informací Apple obdržel potřebnou certifikaci od tuzemských úřadů k tomu, aby mohl funkci v Česku oficiálně spustit. Funkce samotná byla sice českým uživatelům dostupná i dříve, ovšem pouze „neoficiálně“.
V aplikaci tak majitelé sluchátek AirPods Pro 2 a AirPods Pro 3 nově uvidí možnost otestovat si sluch. Jedná se o vědecky validovaný test určený uživatelům starším 18 let, který zabere přibližně 5 minut. K jeho úspěšnému provedení víceméně stačí najít si klidné místo bez rušivých vjemů (podobně jako u audiologa, kde měření probíhá ve speciálně odhlučněné místnosti, i zde platí, že čím tišší prostředí, tím lépe), zvolit několik parametrů a následně reagovat na různé tóny, resp. zvukové frekvence. Během testu se rovněž můžete dozvědět, zda byste neměli zvážit výměnu silikonových nástavců za jinou velikost. Samotné měření lze provádět libovolně často, Apple uživatele do žádné frekvence testování nenutí ani nemotivuje, přestože se jedná o velmi užitečná data.
Výsledkem testu je audiogram, který lze snadno sdílet s lékařem (audiologem) či třeba pojišťovnou. Stejně tak je ale možné do systému nahrát již existující audiogram, který vám dříve vyhotovil odborný specialista.
Sluchadlo k vašim službám
Samotná funkce naslouchátka (neboli sluchadla, jak ji Apple oficiálně nazývá) je určena uživatelům s mírnou až středně těžkou úrovní ztráty sluchu. Sluchadlo automaticky zvýrazňuje specifické frekvence, s jejichž vnímáním má daný uživatel problém. Podobně jako u nových dioptrických brýlí i zde platí, že může trvat několik dní až týdnů, než si uživatel na tento způsob „korekce“ zvuku dokonale zvykne. Funkce je dostupná u obou posledních generací AirPods Pro (2 i 3), přičemž u nejnovějšího modelu lze očekávat o něco lepší výsledky díky vylepšeným směrovým mikrofonům.
Přímo v ovládacím centru si uživatelé mohou přizpůsobit úroveň zvýraznění okolních zvuků. Preferovaný profil poslechu se přitom následně automaticky aplikuje také na hudbu, video či telefonní hovory a vliv na celkovou výdrž sluchátek má být zcela zanedbatelný. Do komentářů se můžete podělit o dojmy z této vychytávky.