Sony láká na představení novinek. Den D připadne na 24. února 2020

Sony dnes oficiálně oznámila datum představení svých novinek, které připadne na pondělí 24. února 2020, tedy první den konání každoročního veletrhu MWC (Mobile World Congress) v Barceloně.

K představení novinek má dojít v průběhu dopoledne a k dispozici bude také živý stream z události. A co přesně by Sony mohlo odhalit? Počítá se s představením Xperie 5 Plus, která by mohla být vybavena novým Snapdragonem 865. Šušká se také o Xperii 3. Redakce mobilenet.cz vám přinese čerstvé zprávy přímo z Barcelony, odkud bude veškeré novinky monitorovat.