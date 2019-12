Xperie v roce 2020? Sony zmenší rámečky a proděraví displej

Sony v letošním roce přistoupilo ke změně vzhledu svých nových Xperií, na kterých se podepsal především přechod na formát displeje 21:9. Doposud se Sony drží menších rámečků a zcela ignoruje módní výkyvy v podobě výřezů a průstřelů, což rozhodně chválíme. Možná však přeci jen dojde ke změně, což naznačuje nově publikovaný patent v databázi WIPO Global Design Database. Z náčrtů lze vidět, že Sony hodlá přistoupit k další minimalizaci rámečků. Kvůli tomu bude japonský výrobce nucen vyřešit umístění fotoaparátu a zřejmě dojde na drobný průstřel ve středu horní části displeje ve stylu Samsungu.

Jak by takový finální produkt mohl vypadat, zkusili zobrazit redaktoři letsgodigital.nl. Vzhled to rozhodně není špatný a Xperie by si uchovávaly alespoň špetku původní elegance. V záplavě zaoblených smartphonů by se totiž Sony stále drželo spíše ostřeji řezaných linií. Jaká Xperia by se mohla tímto směrem vydat, není v tuto chvíli jasné. V posledních týdnech ale slýcháváme například o Xperii 3.