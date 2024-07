Qualcomm připravuje Snapdragon 4s Gen 2, je ale spíše krokem zpět

Fotografie: Qualcomm

Server gsmarena.com upozornil na zprávu známého „únikáře“ Evana Blasse, jenž odhalil detaily o připravovaném procesoru Snapdragon 4s Gen 2, který by měl být představen již velmi brzy v rámci akce Snapdragon for India. Mělo by přitom jít o cenově dostupný 5G čipset, vlastně levnější a osekanější Snapdragon 4 Gen 2 z minulého roku.

Vyráběn by měl být stejně jako jeho vzor stále 4nm technologií a disponovat procesorovou jednotkou složenou z osmi jader (2× AMR Cortex-A78 + 6× ARM Cortex-A55), ovšem s taktem sníženým o 200 MHz. Krok zpět se dá očekávat i u grafické akcelerace a podporována je také pouze 2 133MHz LPDDR4X RAM (Snapdragon 4 Gen 2 podporuje i LPDDR5X RAM s 3 200 MHz). Z toho vyplývá, že výkon by se měl nacházet zhruba někde mezi Snapdragonem 4 Gen 1 a druhou generací, ovšem s vylepšenou efektivitou.

Čipset by měl podporovat také až 90Hz obnovovací frekvenci při rozlišení Full HD+, stejně jako fotoaparáty do rozlišení 64 Mpx. Vzhledem k nízké ceně má být trumfem podpora 5G – ovšem i zde s ústupky oproti Snapdragonu 4 Gen 2, neboť má být rychlost stahování omezena na 1 Gbps (oproti z 2,5 Gbps). Místní připojení je pak realizováno dvojicí starších standardů Wi-Fi 5 a Bluetooth 5.1.

Ze specifikací je tak patrné, že čipset hraje hlavně na notu úspor a dá se očekávat jeho nasazení v nejlevnějších mobilech s podporou 5G. I proto nepřekvapí, že se má představit už v nadcházejících hodinách v Indii.