Telefony OnePlus ani Oppo z Evropy neodchází, potvrdili to jejich tiskoví mluvčí

Zprávu o odchodu společností OnePlus a Oppo z evropského trhu dnes vyvrátili jejich tiskoví mluvčí, kteří na dotaz redaktora Jona Portera uvedli, že ani jedna ze dvou značek Evropu neopouští. I nadále bychom se tak měli v Evropě dočkat nových smartphonů těchto výrobců, kteří spadají pod čínskou společnost BBK Electronics Corporation.

“OnePlus will not exit from Europe and the UK and maintains stable operations in local markets. OnePlus will continue to invest in Europe and provide more innovative product and solutions for its users," - OnePlus Global PR Manager James Paterson



