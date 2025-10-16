Sleva roku? Parádní fotomobil Huawei Pura 70 zlevnil o více než 10 tisíc korun

Hledáte telefon s co nejkvalitnějšími fotoaparáty a vše ostatní je spíše druhořadé? V tom případě byste neměli minout dost možná slevu roku na českém trhu (viz huawei.com). Huawei se rozhodl vyklidit sklady a zřejmě pomalu přichystat prostor pro novinky řady Pura 80. Do velké slevy se tak dostal loňský model Huawei Pura 70. Jde o v podstatě vlajkový model s 6,6" LTPO OLED displejem, který pohání procesor Kirin 9000S1. Počítat můžete s 12GB operační pamětí a 256GB úložištěm. Smířit se musíte s tím, že prostředí obstarává HarmonyOS a chybí klasický obchod Google Play. Aplikace se stahují z obchodu AppGallery.
Velký důraz klade Pura 70 na fotoaparáty. Na zadní straně najdeme 13megapixelový ultraširokoúhlý objektiv s clonou f/2.2, stejně jako 12megapixelový pětinásobný teleobjektiv s OIS a světelností f/3.4. Primární senzor má variabilní clonu f/1.4 až f/4.0 a rozlišení 50 megapixelů.
Výdrž zajišťuje baterie s kapacitou 4 900 mAh a podporou 66W drátového a 50W bezdrátového nabíjení včetně možnosti 7,5W reverzního bezdrátového doplňování energie. Samozřejmostí je pak zvýšená odolnost proti vodě a prachu dle stupně krytí IP68.
Doposud se Huawei Pura 70 na českém trhu nabízel za 23 399 Kč, alespoň v případě oficiálního obchodu. Nyní se však cena propadla o více než 10 tisíc korun a zakoupíte jej za 12 999 Kč. V oblasti fotografování budete v této cenové hladině hledat lépe fotící kousek jen obtížně.
Huawei Pura 70
|Rozměry
|157,6 × 74,3 × 8 mm, 207 g
|Displej
|OLED, 6,6" (2 760 × 1 256 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
|Procesor
|Huawei Kirin 9000S1,
|Paměť
|RAM: 12 GB, úložiště: 256 GB
|Akumulátor
|4 900 mAh
