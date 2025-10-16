mobilenet.cz na sociálních sítích

Sleva roku? Parádní fotomobil Huawei Pura 70 zlevnil o více než 10 tisíc korun

Michal Pavlíček
Sleva roku? Parádní fotomobil Huawei Pura 70 zlevnil o více než 10 tisíc korun
Fotografie: Huawei
  • Česká cena skokově klesla pod hranici 13 tisíc korun
  • Ve výbavě najdeme trojici fotoaparátů, teleobjektiv nechybí
  • Podporovány jsou všechny druhý nabíjení

Hledáte telefon s co nejkvalitnějšími fotoaparáty a vše ostatní je spíše druhořadé? V tom případě byste neměli minout dost možná slevu roku na českém trhu (viz huawei.com). Huawei se rozhodl vyklidit sklady a zřejmě pomalu přichystat prostor pro novinky řady Pura 80. Do velké slevy se tak dostal loňský model Huawei Pura 70. Jde o v podstatě vlajkový model s 6,6" LTPO OLED displejem, který pohání procesor Kirin 9000S1. Počítat můžete s 12GB operační pamětí a 256GB úložištěm. Smířit se musíte s tím, že prostředí obstarává HarmonyOS a chybí klasický obchod Google Play. Aplikace se stahují z obchodu AppGallery.

Huawei Pura 70

Velký důraz klade Pura 70 na fotoaparáty. Na zadní straně najdeme 13megapixelový ultraširokoúhlý objektiv s clonou f/2.2, stejně jako 12megapixelový pětinásobný teleobjektiv s OIS a světelností f/3.4. Primární senzor má variabilní clonu f/1.4 až f/4.0 a rozlišení 50 megapixelů.

Huawei Pura 70

Výdrž zajišťuje baterie s kapacitou 4 900 mAh a podporou 66W drátového a 50W bezdrátového nabíjení včetně možnosti 7,5W reverzního bezdrátového doplňování energie. Samozřejmostí je pak zvýšená odolnost proti vodě a prachu dle stupně krytí IP68.

Doposud se Huawei Pura 70 na českém trhu nabízel za 23 399 Kč, alespoň v případě oficiálního obchodu. Nyní se však cena propadla o více než 10 tisíc korun a zakoupíte jej za 12 999 Kč. V oblasti fotografování budete v této cenové hladině hledat lépe fotící kousek jen obtížně.

Huawei Pura 70Přejít do katalogu

Huawei Pura 70

Rozměry157,6 × 74,3 × 8 mm, 207 g
DisplejOLED, 6,6" (2 760 × 1 256 px)
Fotoaparát50 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
ProcesorHuawei Kirin 9000S1,
PaměťRAM: 12 GB, úložiště: 256 GB
Akumulátor4 900 mAh
huawei.com/cz
Diskuze ke článku
Ben Ben
Ben Ben
No vzhledem k tomu, že 15T Pro se dá pořád sehnat kolem 11k, tak člověk může dostat špičkové foťáky a i ten zbytek narozdíl od Huawei.
Jan Kasik
Jan Kasik
A jedinej rozumnej důvod - nepočítám placená reklama si toto koupit ?
Jaroslav Paleček
Jaroslav Paleček
Naposledy upraveno: 16:16
Potřeboval bych poradit. V telefonu nejvíce používám aplikaci Duo Cards na učení jazyků a DICo anglicko-český slovník. Nevíte, jestli jsou tyto 2 aplikace v App Galery?
Martin Jeřábek
Martin Jeřábek
Byt to Pura 70 Ultra za tu cenu neřeknu ale obyč no nevím konkurence nabídne to samé a lépe.
