Sledujte mobilecast #special! Povíme si vše o Motorole Razr 40 Ultra + soutěž

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Skládačka s luxusním designem a špičkovými vnitřnostmi, taková je Motorola Razr 40 Ultra. Ohromí především vnějším displejem a jeho použitelností, ale také výkonem či rychlým nabíjením. A samozřejmě nechybí ani wow efekt v podobě skládací konstrukce. Motorolu Razr 40 Ultra již mámě nějakou tu dobu v redakci, v zítřejším mobilecastu #special si ji tak rozebereme opravdu důkladně, bude samozřejmě prostor i pro vaše otázky.

Čekáte nějaké překvapení? Tady je! Kromě povídání si o Razru se bude i soutěžit, jeden z vás získá špičkovou Motorolu Edge 40 v barvě Viva Magenta. Abyste mohli soutěžit, budete nás muset sledovat. Právě v zítřejším mobilecastu #special zazní i soutěžní otázka. Tu zadáte do formuláře v samostatném článku, který se na webu mobilenet.cz objeví krátce před startem samotného přenosu, vložíme jej i sem do článku. Ten, kdo bude hlasovat v rámci pořadu mobilecast #special, bude mít šanci na výhru větší, konkrétně dvojnásobnou. A to už je pořádný důvod nás sledovat naživo!

Partnerem mobilecastu #special je společnost Motorola. Pokud vás k novince něco zajímá, ptejte se v diskuzi pod článkem.

Pořadem mobilecast #special vás budou zítra od 16:00 hod. provázet stálice v podobě Petra Vojtěcha a Ioannise Papadopoulose. Těšíme se na vás!

