Těžko lze najít více ikonická véčka než Razry od Motoroly, jejichž kombinované prodeje překročily stovky milionů kusů a novější generace využívají ohebný displej. Nedávno představená Motorola Razr 40 Ultra je rovněž vybavena ohebným displejem, dokonce o špičkové maximální obnovovací frekvenci 165 Hz, největší zajímavost však tak trochu paradoxně najdeme na vnější straně.

Série Motorola Razr 40 přinesla hned dva modely, přičemž testovaná verze Ultra již svým označením odkazuje na nekompromisní výbavu. Ta čítá ještě donedávna vlajkový procesor od Qualcommu, podporu bezdrátového nabíjení, ale také nevídaně velký 3,6" vnější displej. Jak se mi novinka používala v průběhu testování jako primární telefon a jaké jsou mé dojmy z využitelnosti velkého vnějšího displeje? To shrnu na řádcích níže.

Technické parametry Motorola Razr 40 Ultra Kompletní specifikace Konstrukce 170,8 × 74 × 7 mm , 188 g , konstrukce: rozevírací, odolnost: IP52 Displej POLED, 6,9" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 12 Mpx , LED dioda, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS Chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen1+ , CPU: 1×3,2 GHz + 1×2,75 GHz + 4×2 GHz , GPU: Adreno 730 Paměť RAM: 8 GB , vnitřní paměť: 256 GB , paměťové karty: ne Datové funkce 5G: ano , LTE: ano , Wi-Fi: Wi-Fi 6E, Bluetooth: 5.2, NFC: ano Operační systém Android 13 Akumulátor 3 800 mAh , bezdrátové nabíjení: ano Dostupnost červen 2023, 28 999 Kč

Obsah balení: konvenční, ale úplné

Zatímco předešlý Razr dorazil v netradičním (avšak nepříliš environmentálním) balení z plastu, nejnovější Razr 40 Ultra obdržíte v běžně vypadající podlouhlé krabičce z recyklovaných materiálů využívající například i sójového inkoustu. Na druhou stranu však rozhodně není nudná, neboť je parfémovaná obdobně jako například nedávno testovaná Motorola Edge 40 a na dnešní poměry má i nevídaně bohaté příslušenství.

Na uživatele tak čeká například 33W adaptér s USB-A, ale rovněž i napájecí a datový USB-C/USB-A kabel, stejně jako všechny manuály a nástroj pro vytažení SIM slotu. Dalším překvapením je pak dvoudílné ochranné pouzdro z průhledného plastu, které se nacvakne a přilepí ke každé ze dvou částí véčka rozdělených pantem.

Konstrukční zpracování: ideální společník do kapsy

Ačkoliv lze ohebné telefony obdivovat za promyšlená konstrukční řešení, mne osobně na „skládačkách“ typu véčko fascinuje to, jak jsou skladné. Výjimkou přitom není ani Razr 40 Ultra, která se vměstná do každé kapsy, ať už bude její majitel(ka) nosit upnuté rifle či si bude chtít rychle odložit Razr do kapsy od saka. Kromě nízké hmotnosti (188 gramů) je pak důležité zmínit i šířku 74 mm, která je ideální pro pohodlné používání a oceníte ji zejména v zaklapnutém stavu.

Razr 40 Ultra nedělá žádné ústupky ani po stránce použitých materiálů, na telefonu tak najdeme hliníkové rámečky v lesklém povrchové úpravě, které pěkně kontrastují s matnými skleněnými zády se sklíčkem Gorilla Glass Victus. To najdeme i vepředu (na vnějším displeji), z něhož velmi stylově vyčnívá dvojice fotoaparátů a výrobce nezapomněl ani na „průstřel“ pro LED přisvícení. Menším překvapením pro mě bylo, že v oblasti samotného pantu se nenachází žádný nápis či logo, to však najdeme již na zmíněné zadní straně.

Tuhost pantu je tak akorát, navíc umí držet telefon v různých polohách.

Spokojen jsem byl i s tuhostí pantu, která je akorát, k otevření tak není nutné vyvinout nepřiměřené úsilí. Pant umí navíc držet telefon v různých polohách a k automatickému kompletnímu rozevření dojde (měřeno od oka) zhruba v úhlu 140 stupňů. Od 60 stupňů pak zůstává telefon otevřený a nezaklapne se. S takto se chovajícím pantem pak se logicky pojí rovněž fakt, že telefon nelze již tak jednoduše zaklapnout, což ale ničemu nevadí. Otevírání a zavírání je stejně bezpečnější provádět obouruč. Ačkoliv je možné při troše snahy véčko rozevřít i jednou rukou, osobně bych byl v tomto ohledu opatrný a ohebný displej raději šetřil. Velkou pochvalu si pak výrobce zaslouží za samotnou oblast pantů, kde nenajdete žádnou mezeru.

Musím vyzdvihnout i kvalitní haptickou odezvu, ale také velkou a velmi svižnou čtečku otisků prstů ve vypínacím tlačítku. Jeho umístění je mimochodem ideální pro používání v zavřeném i otevřeném stavu. Co se týče slotu na SIM, je na levém boku a vměstná se do něj pouze jedna nanoSIM, kterou je možné doplnit o eSIM. Nakonec zmíním menší slabinu oproti jihokorejské konkurenci, neboť se Razr 40 Ultra chlubí „pouze“ zvýšenou odolností dle IP52, což znamená, že není možné jej kompletně ponořit pod vodu.

Displej: produktivita nejen uvnitř

Motorola Razr 40 Ultra se již na první pohled odlišuje od ostatních ohebných véček velikostí externího panelu, jehož uhlopříčka se zastavila na 3,6". Není tomu přitom až tak dávno, kdy byly takto velké displeje jedinými obrazovkami na telefonech, ostatně i první generace iPhonu měla „jen“ 3,5" obrazovku.

Je tak zřejmé, že nasazení podstatně většího displeje přineslo nové možnosti používání, podobně jako u ohebných telefonů typu tablet tak lze nyní i na Razru 40 Ultra vyřídit spoustu záležitostí bez potřeby zařízení rozevírat. To se pochopitelně pojí i se softwarovými možnostmi, potěší však, že Motorola v tomto ohledu telefon nijak nebrzdí a na vnější obrazovce není problém spustit aplikace, jako jsou třeba Google Mapy, Gmail, Telegram či videostreamovací aplikace. Zkrátka vše, na co si uživatel jen vzpomene. Některé aplikace nejsou defaultně roztaženy přes celou obrazovku, což lze vyřešit dlouhým podržením piktogramu čtverce ve spodní části. Pochopitelně to znamená, že může některý ovládací prvek „blokovat“ fotoaparát, v praxi jsem se však nesetkal s ničím, co by mě obtěžovalo a například i v již zmíněných Google Mapách jsou prvky umístěny tak, že se do nich lze strefit, přestože jejich významnou část zabírá „průstřel“.

Ohyb v oblasti pantu se řadí k těm méně výrazným, během používání jej nebudete vnímat vůbec

Externí obrazovka nabídne kromě své velikosti a možnosti spuštění v podstatě jakékoliv aplikace také vysokou jemnost i zcela dostačující maximální jas pro komfortní používání venku. To stejné pak platí i pro vnitřní ohebný displej o uhlopříčce 6,9" a rozlišení 2 640 × 1 080 pixelů, jenž zaujme i vcelku nevýraznou „rýhou“ v oblasti pantu. S aktivovanou obrazovkou pak klasicky platí, že si této menší prohlubně vůbec nebudete všímat. Obrazovka je navíc typu LTPO, takže obnovovací frekvence umí spadnout až na 1 Hz a v některých případech vyšplhat až na 165 Hz (hraní některých her). Jako majitelé telefonů však příliš možností nastavení nemáte a vše si víceméně koriguje samotný telefon (jako je tomu třeba u iPhonů). Jedinou možností je aktivovat režim Standardní, kdy bude maximální obnovovací frekvence činit 120 Hz. Vnější displej by pak měl mít schopnost až 144Hz obnovovací frekvence, u něj však možnost nastavení chybí zcela, vše si tak řídí telefon.

U ohebného panelu pak chválím i za vcelku tenké rámečky či menší průstřel pro selfie kamerku, která se může hodit například při videohovorech, jinak je pochopitelně jednoduší pro pořízení selfies aktivovat primární snímač.

Zvuk: stereo, jak se sluší a patří

Motorola Razr 40 Ultra je osazena dvojicí reproduktorů na horní a spodní straně (v rozevřeném stavu), které překvapily svou hlasitostí, ale i kvalitou přednesu, zejména pak velmi solidní basovou složkou. Na telefonu tak není problém sledovat videa či třeba i občas poslouchat hudbu. Stejně tak jsem byl spokojen s kvalitou hovorů. Zmínit pochopitelně musím i stylovou možnost ukončit/přijmout hovor rozevřením/zavřením telefonu.

Výkon hardwaru: osvědčený Snapdragon

V oblasti výkonu si nelze absolutně na nic stěžovat, neboť byl Snapdragon 8+ Gen1 ještě donedávna tím nejlepším, co měl Qualcomm v nabídce. Výkonu je tak více než dost, i když může být při delším hraní náročnějších her patrné zahřívání v horní části mobilu. Na druhou stranu se nejedná u ohebných véček o nic nezvyklého a rozhodně je komfortní telefon i nadále používat. Konfigurace 8 + 256 GB (jediná dostupná na našem trhu) by pak měla běžnému uživateli plně dostačovat, možnosti rozšíření úložiště jsou totiž pouze skrze cloud.

Výdrž baterie: za hodinku zpátky v akci

Razr 40 Ultra je osazen 3 800mAh baterií, což je na poměry ohebných véček solidní hodnota, stejně jako 30W drátové nabíjení doplněné o pomalejší 5W bezdrátovou alternativu zcela dostačující například pro nabíjení přes noc. S dodávaným adaptérem jsem pak telefon nabil z 3 % na 96 % za 50 minut, což je velmi slušné. Na 80 % přitom nabití ze 3 % trvalo 38 minut. Co se týče samotné výdrže, tak se jedná pouze o jednodenní zařízení a při náročnějším používání umí procenta baterie letět celkem rychle dolů, i proto přijde vhod relativně rychlé drátové nabíjení.

Konektivita: naprosto vše

Z vychytávek v oblasti konektivity nechybí 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC a naprostou samozřejmostí jsou také navigační služby GPS, GLONASS, BDS či Galileo.

Fotoaparát: výbava střední třídy

Fotovýbava u skládacích smartphonů, zejména pak véček, nikdy nebyla extra silnou stránkou těchto zařízení a platí to i pro Razr 40 Ultra. Očekávání, že za cenu vlajkového smartphonu dostanete i regulérní vlajkovou fotovýbavu, by tak bylo trochu liché, neboť odpovídá spíše střední třídě, viz specifikace.

Hlavní snímač Ultraširokoúhlý objektiv Selfie kamerka (v ohebném displeji) Rozlišení 12 Mpx 13 Mpx 32 Mpx Velikost snímače 1/2,55" 1/3" ?" Velikost pixelů 1,4 µm 1,12 µm 0,7 µm Označení snímače OmniVision OV50A SK Hynix HI1336 OmniVision OV32B Světelnost objektivu f/1.5 f/2.2 f/2.4 Ohnisková délka/rozsah ? mm (108˚) ? mm Optická stabilizace ano ne ne Zaostření PDAF AF fixní

Pořízené snímky jsou chvalitebné především za líbivé barevné podání, slušné množství detailů, na druhou stranu nastavení expozice mnohdy pokulhává (například nepřiměřeně tmavé kmeny stromů na přiložených fotkách) a HDR má do dokonalosti daleko. V nočních snímcích pak přijde vhod světelnost f/1.5 u primárního snímače, díky níž lze ze záběru vytáhnout velké množství detailů, zároveň však může být použitá clona důvodem k neostrostem u běžného (denního) focení. Ne každému také musí vždy vyhovovat místy zbytečné digitální doostřování.

Motorola Razr 40 Ultra 4K 30 FPS

V oblasti fotoaplikace si naštěstí není nač stěžovat, náhled se umí přesunout na základě ohnutí smartphonu a vnější displej (který poslouží rovněž jako náhled) lze také okořenit pěknou animací, která funguje k získání pozornosti focených, zejména pak dětí. Video je možné natáčet až ve 4K s 60 FPS v solidní kvalitě a k dispozici je i několik režimů, například možnost zachytit pouze uživatelem vybranou barvu, přičemž zbytek zešedne. Nakonec zmíním, že vůbec špatně nevypadají ani makro snímky pořizované díky AF ultraširokoúhlým objektivem.

Software: klasika od Motoroly

Kromě již zmíněných možností vnějšího displeje disponuje Razr 40 Ultra víceméně čistým prostředím Android 13 s příslibem tříleté softwarové podpory (tří velkých aktualizací i tří let bezpečnostních záplat). Oblíbeným prvkem jsou pak i různá gesta Moto a ve výbavě najdeme i Ready For, tedy obdobu režimu DeX, která konkurenčnímu véčku od Samsungu schází.

Zhodnocení

Motorola Razr 40 Ultra je skutečně zajímavě vybaveným véčkem, které ohromí především vnějším displejem a jeho použitelností, ale také výkonem či rychlým nabíjením. Menší zklamání může pro někoho představovat pouze průměrná fotovýbava či jen jednodenní výdrž, obě záležitosti jsou však ve světě ohebných véček stále běžným standardem, tudíž nelze Razru 40 Ultra příliš mnoho co vytknout.

