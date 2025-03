Odhaluje se Motorola Edge 60 Pro. V hlavní roli elegance a tlačítko navíc

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Připravovaná Motorola Edge 60 Pro se odhaluje v uniklých oficiálních snímcích, které poskytují detailní pohled na jeho design. Za odhalením stojí server NieuweMobiel, (viz nieuwemobiel.nl). Největší pozornost přitahuje dodatečné tlačítko umístěné na levém boku zařízení. Spekuluje se, že by mohlo sloužit k ovládání fotoaparátu nebo být programovatelné podle potřeb uživatele, podobně jako „Action Button“ u nejnovějších iPhonů. Tento prvek by mohl rozšířit možnosti ovládání telefonu a usnadnit přístup k často používaným funkcím. Motorola si v posledních letech zakládá na inovacích v oblasti hardwaru, a tento krok naznačuje další směřování značky.

Na zadní straně telefonu se nachází trojitý fotoaparát, přičemž alespoň jeden z objektivů je vybaven snímačem Sony Lytia. Tento snímač má velikost pixelů 2,0 mikrometru a objektiv s rozsahem ohniskové vzdálenosti 12–73 mm, doplněný o optickou stabilizaci obrazu (OIS). To naznačuje, že telefon bude schopen pořizovat kvalitní snímky s dobrými detaily i při slabším osvětlení.

Motorola Edge 60 Pro by měla být k dispozici ve třech barevných variantách – zelené, fialové a modré, přičemž zadní strana zařízení bude mít texturovaný povrch pro lepší úchop. Přesné datum uvedení na trh zatím není známo, avšak očekává se, že oficiální představení proběhne v nejbližších týdnech. Fanoušci značky i zájemci o výkonné smartphony si tak nebudou muset dlouho počkat na další podrobnosti.