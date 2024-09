Skvělá zpráva, příští rok se zlepší signál ve stovkách železničních vozů

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) v tiskové zprávě informoval o tom, že v rámci dotační výzvy „Technické prostředky pro 5G v železničních vozech“, jejímž cílem je vylepšení dostupnosti a kvality mobilních služeb uvnitř vlakových vozů, úřad obdržel čtyři žádosti od tří dopravců. Dvě žádosti na opakovače a na úpravu oken na propustná podaly České dráhy, jednu na opakovače dopravce Leo Express a jednu na výměnu oken za propustná RegioJet. Dohromady by se měla tedy vylepšit dostupnost signálu v téměř 670 vozech, alokovaná částka 300 milionů by tedy měla být prakticky celá využita. Původním cílem výzvy přitom bylo vylepšit signál v 350 vlakových vagonech.

Máme radost, že do dotační výzvy na zlepšení signálu v železničních vozech se přihlásili tři dopravci se čtyřmi projekty. Celkem by měl být významně zlepšen signál v skoro 670 vozech, a to v průběhu roku 2025. https://t.co/bzReqYLXrL