Rozhodnuto: příští rok se výrazně zlepší signál ve vlacích brázdících Česko

Fotografie: Leo Express

Dotační výzva „Technické prostředky pro 5G v železničních vozech“, o níž jsme vás již informovali, postoupila do další fáze. ČTÚ totiž oznámil, že právě dopravcům rozesílá Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve všech přihlášených dotačních projektech. V překladu to znamená, že byli úspěšní všichni zúčastnění dopravci, tedy České dráhy, Leo Express a RegioJet. Vzhledem k tomu mohou firmy začít instalovat technické prostředky pro 5G do železničních vozů.

České dráhy a Leo Expres dnes od @ctu_cz

obdrží rozhodnutí o dotaci na opakovače mobilního signálu a úpravy oken. Následovat bude RegioJet. Takto podpoříme úpravy až 670 vozů dálkové dopravy. Hotovo má být do konce roku 2025. I o tom jsme dnes informovali na setkání s novináři. — Marek Ebert (@MarekEbert) November 12, 2024

„Skutečnost, že se do výzvy přihlásili a následně uspěli všichni dominantní dopravci působící na českém železničním trhu dálkové osobní přepravy, je pro mě důkazem, že se nám podařilo parametry naší výzvy nastavit realisticky, a že tak byly pro tyto dopravce akceptovatelné,“ uvedl předseda Rady ČTÚ Marek Ebert.

Cílem dotační výzvy „Technické prostředky pro 5G v železničních vozech“ je nepřekvapivě vylepšení dostupnosti a kvality mobilních služeb uvnitř vlakových vozů a úřad v souvislosti s ní obdržel čtyři žádosti od tří dopravců. Dvě žádosti na opakovače a na úpravu oken na propustná podaly České dráhy, jednu na opakovače dopravce Leo Express a jednu na výměnu oken za propustná RegioJet. Konkrétně se bude jednat o 176 vozů s instalovanými opakovači mobilního signálu a o 493 vozů, u nichž dojde k výměně původních oken za modernější propouštějící mobilní signály, případně budou stávající okna pomocí laserové technologie upravena na propustná. Celkové náklady na úpravu těchto vozů přitom činí bezmála 290 milionů korun bez DPH.

Doplňme, že dotační projekt souvisí povinnostmi, jež pro zlepšení kvality mobilního signálu na všech železničních koridorech Český telekomunikační úřad uložil mobilním operátorům v aukci 5G, a doplnil i letos v červnu při obnově jejich přídělů kmitočtů v pásmech 900 a 1 800 MHz. Hotovo musí být nejpozději 1. ledna 2026.