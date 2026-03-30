Siri se otevírá světu. Apple z ní udělá rozcestník pro různé chatboty

Apple se chystá k radikálnímu kroku, který definitivně změní fungování Siri. Podle aktuálních informací od Gizmodo (viz gizmodo.com) už nebude Siri omezena pouze na vlastní řešení nebo ChatGPT od OpenAI. Technologický gigant plánuje vytvořit otevřený ekosystém v rámci nového systému „Extensions“, kde si uživatelé budou moci vybrat z nabídky nejlepších chatbotů na trhu. Vedle stávajícího partnerství s OpenAI se tak do iPhonů letos naplno podívají i konkurenti jako Google Gemini nebo Anthropic Claude.
Tento nový přístup má Siri proměnit v pomyslnou super asistentku, která se vás při složitějších dotazech jednoduše zeptá, kterou AI chcete k vyřešení úkolu použít. Pokud budete potřebovat například hloubkovou analýzu dat nebo kreativní psaní, Siri vás po vašem souhlasu bleskově propojí s vybraným modelem od Googlu nebo Anthropicu. Apple tím dává jasně najevo, že nechce vyvíjet jednoho všeobjímajícího chatbota, ale chce být neutrální platformou, která vám zprostředkuje ty nejlepší nástroje na trhu.
Strategie Applu je v tomto směru velmi pragmatická. Integrováním více modelů, jako je Gemini a Claude, se Apple vyhne závislosti na jedné firmě a zároveň uspokojí regulátory, kteří pozorně sledují férovost hospodářské soutěže. Uživatelé navíc získají svobodu volby a Siri se stane mnohem užitečnějším nástrojem, protože dokáže využít specifické silné stránky každého z připojených modelů přímo v rámci operačního systému.
A kdy se této revoluce dočkáme? Vše směřuje k červnové vývojářské konferenci WWDC 2026, kde by měl Apple tyto novinky oficiálně představit jako klíčovou součást systému iOS 27. Očekává se, že plná integrace Google Gemini a Anthropic Claude bude dostupná s příchodem finální verze systému na podzim tohoto roku. Stát by se tak mělo zřejmě v září s příchodem nové generace iPhonů. Současně dodejme, že nové možnosti budou samozřejmě součástí i dalších operačních systémů jako je iPadOS 27 a macOS 27. Apple tak zřejmě postupně potvrdí, že rok 2026 bude pro jeho ekosystém rokem definitivního průlomu, kdy se Siri konečně zbaví svých dřívějších omezení.