České dráhy rozšiřují Wi-Fi do dalších 453 vlaků

Marek Vacovský
Fotografie: České dráhy
  • České dráhy od nového jízdního řádu rozšíří palubní Wi-Fi do dalších 453 spojů
  • Internet tak bude dostupný v celkem 5 300 vlacích, zejména na regionálních linkách

České dráhy pokračují v modernizaci služeb pro cestující a od prosince výrazně rozšíří dostupnost palubního internetu. V novém jízdním řádu přibude dalších 453 vlaků vybavených Wi-Fi, což přinese největší nárůst především v regionální dopravě. V dálkových spojích bude internet k dispozici v 90 % vlaků. Celkem tak Wi-Fi nabídne téměř 5 300 spojů, tedy přibližně 60 % všech vlaků, které státní dopravce v příštím roce vypraví. Meziročně jde o navýšení o 426 spojů v denním průměru provozu. K růstu podle Českých drah přispívá zejména nasazení nových jednotek RegioFox a modernizovaných motorových vozů RegioSpider, které postupně nahrazují starší vozidla na regionálních tratích.


Stabilní připojení k internetu prostřednictvím palubní Wi-Fi sítě je dnes jedním ze základních požadavků našich cestujících na dálkových i regionálních linkách. Proto se intenzivně zaměřujeme na rozvoj služeb spojených s digitálními technologiemi. Díky nově pořízeným vlakům RegioFox a dodávkám modernizovaných motoráků RegioSpider rozšíříme tuto službu především ve vlacích na regionálních trasách, kde s námi cestující jezdí každý den do práce nebo do školy,“ říká Michal Krapinec, předseda představenstva a generální ředitel Českých drah.

V uplynulém roce také byly do jednotek Pendolino, Railjet a InterPanter instalovány 5G opakovače mobilního signálu, probíhá také laserová úprava oken, která má zvýšit prostupnost rádiových vln do jedoucího vlaku. Postupně se vyměňují i palubní routery za nejnovější modely podporující 5G sítě. České dráhy navíc současně patří mezi první železniční dopravce na světě, kteří v běžném provozu testují satelitní internet Starlink od společnosti SpaceX.

