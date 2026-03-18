ASUS ProArt PX13 GoPro
Ioannis Papadopoulos

ASUS ProArt PX13 GoPro je unikátní konvertibilní notebook, který propojuje svět profesionální tvorby s vysokou odolností inspirovanou legendárními akčními kamerami. Pod kapotou ukrývá 128 GB RAM i výkonný procesor AMD, ale bude to stačit na to, aby si obhájil ambiciózní cenu přesahující 80 tisíc korun?

Produkty GoPro jsou proslulé svou vysokou odolností. I proto ASUS vytvořil speciální edici ProArt PX13 GoPro, která ji přenáší do světa přenosných počítačů. V čem ještě je tento model unikátní?

Technické parametry ASUS ProArt PX13 GoPro

Kompletní specifikace
Konstrukce210 × 298 × 15,8 mm, 1 390 g, konstrukce: konvertibilní, odolnost: MIL-810H
DisplejOLED, 13,3" (2 880 × 1 800 px)
ChipsetAMD Ryzen AI Max+ 395, CPU: 16×5,1 GHz, GPU: AMD Radeon 8060S
PaměťRAM: 128 GB, disk: 1 024 GB (SSD), paměťové karty: microSDXC
Konektory3× USB 3.0, 0× USB 2.0, video: HDMI, další: ne
Datové funkcemodem: ne, Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 5.4, NFC: ne
Operační systémWindows 11
Akumulátor73 Wh, udávaná výdrž: ? hodin
Dostupnost, 83 990 Kč

Obsah balení: se vším všudy

V krabici najdeme kromě pečlivě uloženého notebooku také celou řadu zajímavého příslušenství. Vzhledem k vysokému výkonu nepřekvapí 200W adaptér poctivých rozměrů s proprietárním konektorem, ačkoliv nabíjet lze notebook také skrze USB-C. Dále v balení najdeme stylus ASUS Pen 3.0 s bezdrátovou nabíjecí kolébkou a speciální skořepinový kufřík s popruhem. Do něj se pohodlně vejde nejen samotný počítač s adaptérem a perem, ale i další drobnosti – například několik akčních kamerek GoPro, které však již součástí balení nejsou.

Líbilo se nám
  • praktický skořepinový kufřík v ceně
  • stylus ASUS Pen 3.0 součástí balení

Konstrukční zpracování: kovový elegán

ASUS ProArt PX13 GoPro má robustní celokovové šasi, s výjimkou spodního odšroubovatelného krytu. Zařízení splňuje vojenský standard MIL-STD-810H, což znamená, že se nezalekne používání v prostředích s extrémními teplotami, vibracemi či vysokou vlhkostí. V praxi navíc působí konstrukce neskutečně pevně. Velmi se mi líbí detaily, jako je mřížkování nad klávesnicí či jemné linky na víku displeje. Černá klávesnice v kombinaci s modrým podsvícením, které lze regulovat ve třech stupních, navíc vypadá v noci velmi efektně.

Oceňuji také ideální rozložení hmotnosti, díky němuž lze notebook snadno otevřít jednou rukou. Základna zůstává pevně přilepená na stole, zatímco panty kladou ideální odpor. A protože se jedná o zařízení s dotykovým panelem, nepřekvapí možnost otočit obrazovku o plných 360 stupňů, a proměnit tak notebook v pracovní tablet. O efektivní chlazení se starají velké výdechy po stranách, vzadu i na spodní straně.

Nejvýkonnější Snapdragon v notebooku: ASUS ukázal Zenbook A16
Přečtěte si také

Nejvýkonnější Snapdragon v notebooku: ASUS ukázal Zenbook A16

Samotná klávesnice je velmi pohodlná, disponuje dlouhým pravým shiftem a snadno nahmatatelnými směrovými šipkami. Nabízí příjemnou odezvu, tichý chod a ideální zdvih pro rychlé a přesné psaní. Skutečnou hvězdou je však touchpad. Je dostatečně velký a v levém horním rohu obsahuje virtuální otočný ovladač DialPad, který lze aktivovat gestem z pravého rohu. Tento prvek ocení zejména tvůrci obsahu, neboť umožňuje jemnou regulaci hodnot či plynulý pohyb na časové ose při editaci videa. Hmotnost 1,4 kg u 13,3" notebooku sice není nejnižší, ale vzhledem k odolnosti a výbavě je obhajitelná. Černé provedení je navíc praktické a dobře maskuje otisky prstů.

Líbilo se nám
  • špičkové zpracování
  • virtuální ovladač DialPad na touchpadu
  • ohebná konstrukce o 360 stupňů
  • vojenská odolnost MIL-STD-810H
Displej: dotykový OLED s 60 Hz

V případě obrazovky máme čest s 13,3" OLED panelem, který má s výjimkou spodní brady příkladně tenké rámečky. Do horní části se podařilo vměstnat Full HD kameru, mikrofony i veškeré senzory. Pokud však vyžadujete maximální soukromí, mechanické „šoupátko“ pro zakrytí objektivu bohužel chybí.

Kvalita zobrazení je na špičkové úrovni, což potvrzuje vysoké rozlišení 2 880 × 1 800 pixelů i řada certifikací jako Pantone Validated, VESA DisplayHDR či SGS Eye Care. Vše funguje dobře i při ovládání dotykem. Co je však vzhledem k ceně a zaměření překvapením, je obnovovací frekvence omezená na 60 Hz. U takto výkonného a drahého stroje by se rozhodně slušelo nasadit alespoň 120Hz panel. V otázce maximálního jasu se jedná o spíše běžnou hodnotu (až 500 nitů), která v méně náročném počasí postačí i na práci venku.

Líbilo se nám
  • nádherné podání barev a černá
  • vysoké rozlišení a špičková jemnost
  • přesné dotykové ovládání
Nelíbilo se nám
  • pouze 60Hz obnovovací frekvence

Zvuk: šlo by to i lépe

Reproduktory mě příliš neoslnily. Mají spíše plochý projev a citelně jim chybí výraznější basová složka. Ostatně v kvalitě přednesu by je možná překonal i ROG Phone. Vzhledem k zaměření na tvůrce je to trochu škoda, ačkoliv se dá předpokládat, že při střihu videa většina uživatelů stejně sáhne po sluchátkách. V takovém případě potěší přítomnost Bluetooth 5.4.

Nelíbilo se nám
  • plochý zvuk bez basové složky

Výkon hardwaru: 128 GB RAM jako hlavní trumf

Jedním z hlavních důvodů vysoké pořizovací ceny je nasazení neuvěřitelných 128 GB RAM LPDDR5X. Tu doplňuje 1TB SSD a špičkový 4nm procesor AMD Ryzen AI MAX+ 395 s 16 jádry a taktem až 5,1 GHz, vyrobený u TSMC. Sestavu navíc doplňuje neurální jednotka AMD XDNA s výkonem až 50 TOPS a integrovaná grafika Radeon 8060S.

Hlavní síla zařízení spočívá právě v obří kapacitě RAM, která při editaci náročného videa hraje klíčovou roli a výrazně usnadňuje celkový pracovní proces. Za vyloženě herní zařízení však notebook považovat nelze, zejména kvůli absenci dedikované grafické karty. Přesto si v benchmarcích vede velmi slušně. Také budete při běžné kancelářské práci oceňovat naprosté ticho. V případě vyšší zátěže se chlazení umí ozvat, ale nejedná se o žádný extrém.

Líbilo se nám
  • bezkonkurenčních 128 GB RAM
  • vysoký procesorový výkon Ryzenu AI MAX+
  • velmi tiché chlazení při běžné práci
Nelíbilo se nám
  • absence dedikované grafické karty (GPU)
Výdrž baterie: pracovní standard

Uvnitř zařízení se nachází 73Wh baterie, která dokáže zajistit přibližně 6 až 7 hodin provozu při běžné kancelářské práci s jasem nastaveným na 75 %. Pokud však notebooku patřičně „naložíte“ a věnujete se náročným úlohám, není problém jej vybít zhruba za dvě hodiny. Přiložený adaptér pak doplní energii přibližně za hodinu, je však poměrně velký a těžký. Pravděpodobně tak na cestách sáhnete po kompaktnější GaN nabíječce s výkonem kolem 120 W, která zastane stejnou práci při zlomku hmotnosti.

Líbilo se nám
  • velmi rychlé nabíjení (cca 1 hodina)
  • solidní kapacita 73Wh baterie
Nelíbilo se nám
  • větší a těžší napájecí adaptér

Konektivita: moderně a bez kompromisů

V oblasti portové výbavy notebook rozhodně nestrádá. K dispozici je dvojice USB-A (3.2 Gen 2) s rychlostí 10 Gb/s, dvojice USB-C standardu USB 4.0 Gen 3 (s podporou obrazu i Power Delivery až 40 Gb/s), HDMI 2.1 a 3,5mm jack. Velkou radost tvůrcům udělá přítomnost čtečky microSD karet a dedikovaného napájecího konektoru, který neblokuje USB porty.

Líbilo se nám
  • přítomnost rychlých portů USB 4.0
  • HDMI 2.1 a čtečka paměťových karet
  • dedikovaný nabíjecí konektor

Software: Windows 11 Pro bez balastu

V notebooku najdeme předinstalovaný systém Windows 11 Pro, který doplňuje užitečná aplikace ProArt Creator Hub pro detailní správu výkonu a nastavení DialPadu. Dále je k dispozici StoryCube pro organizaci multimediálních souborů a další utility od ASUSu. Chod systému je příkladně svižný a velmi chválím výrobce za absenci otravného softwaru typu McAfee.

Líbilo se nám
  • čistý systém bez bloatwaru
  • povedený software ProArt Creator Hub
Zhodnocení

ASUS ProArt PX13 GoPro je velmi specifickým kouskem. Cílí na uživatele, kteří vyžadují extrémní porci RAM pro střih videa, odolnou konstrukci a unikátní design s přidanou hodnotou v podobě zajímavého příslušenství. Mezi slabší stránky patří průměrné reproduktory a pouze 60Hz obnovovací frekvence displeje.

asus-proart-px13-gopro
Klady
  • kvalitní dotykový OLED panel s vysokým rozlišením
  • bohaté příslušenství
  • 128GB RAM a dostatek výkonu pro tvůrce
  • kvalitní zpracování
Zápory
  • slabší reproduktory
  • pouze 60 Hz obrazovka
