asus-zenbook-a16

ASUS letos navazuje na loňský Zenbook A14, kterým odstartoval svou novodobou éru prémiových notebooků se Snapdragony. Nový Zenbook A16 je vlastně logickým pokračováním stejné filozofie, jen ve větším formátu. Stále jde především o notebook pro ty, kteří často cestují, chtějí dlouhou výdrž, rychlé reakce systému, tichý provoz a celkově co nejméně kompromisů při běžné práci. Jen místo důrazu na absolutní kompaktnost, kterou reprezentuje A14, přichází ASUS s větším 16" modelem pro uživatele, jež vyžadují větší pracovní plochu, ale nechtějí se vzdát mobility.
ASUS ukázal Zenbook A16 s nejvýkonnějším procesorem Snapdragon
Uvnitř se nachází nový Qualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme, tedy nová generace platformy, kterou letos dostala i menší A14. A právě tady je dobře vidět, v čem dnes notebooky se Snapdragonem vynikají. Nabídnou velmi svižnou odezvu při běžné kancelářské práci, výbornou efektivitu, obvykle i velmi dobrou výdrž a zpravidla také tišší provoz než řada srovnatelných x86 konkurentů. Pokud je vaším typickým pracovním využitím prohlížeč, kancelářské aplikace, komunikace, lehčí úpravy fotek, streamování videa nebo práce na cestách, dává podobně koncipovaný notebook velmi dobrý smysl.
Technické parametry ASUS Zenbook A16Kompletní specifikace
|Konstrukce
|? × ? × ? mm, 1 200 g, konstrukce: klasická, odolnost: ano
|Displej
|OLED, 16" (2 880 × 1 800 px)
|Chipset
|Qualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme,
|Paměť
|RAM: 32 GB, disk: 2 024 GB (SSD), paměťové karty: SD
|Konektory
|3× USB 3.0, 0× USB 2.0, video: HDMI, další: ne
|Datové funkce
|modem: ne, Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 5.4, NFC: ne
|Operační systém
|Windows 11
|Akumulátor
|70 Wh, udávaná výdrž: ? hodin
|Dostupnost
Na druhou stranu je potřeba si hned na začátku říct i druhou stranu mince. Zenbook A16 není univerzální řešení úplně pro každého. Platforma ARM je sice dnes výrazně dál než před rokem, ale stále se najdou aplikace, hry nebo specifické periferie, kde je klasický notebook na Intelu či AMD bezstarostnější volbou. Pokud ale patříte mezi uživatele, kteří chtějí především lehký, rychlý a elegantní pracovní notebook s dlouhou výdrží a velkým displejem, Zenbook A16 jde přesně tímto směrem.
Minimalistický design, který ASUS opravdu umí
Design je přesně v duchu toho, co máme u Zenbooků rádi. ASUS sází na čisté a minimalistické tvary, nic zde nepůsobí zbytečně křiklavě a v béžové variantě vypadá notebook opravdu velmi elegantně. Právě pro Zenbooky typická béžová mu velmi sluší, jde o decentní, prémiový styl a v záplavě tmavých či stříbrných notebooků působí příjemně odlišně.
ASUS opět používá materiál Ceraluminum, tedy svůj specifický povrch, který kombinuje nízkou hmotnost s velmi příjemným dojmem na dotek. Na první pohled možná notebook nepůsobí tak tradičně kovově jako některé jiné prémiové modely, ale právě to je součást jeho charakteru. Výsledkem je zařízení, které působí hodnotně, velmi dobře zpracovaně a zároveň je mimořádně lehké. V tomto konkrétním provedení činí hmotnost jen 1,2 kg, což je na 16" notebook naprosto výborná hodnota a jedna z jeho největších předností.
Právě hmotnost je u Zenbooku A16 zásadní argument. 16" notebooky bývají často zařízení spíše na přenášení mezi kancelářemi než na skutečné každodenní nošení. Tady je to jinak. ASUS dokázal postavit velký notebook, který se hmotností blíží menším strojům a v ruce působí až překvapivě lehce. Pokud ale opravdu hledáte co nejkompaktnější zařízení na každodenní cestování, stále dává větší smysl A14, která letos dostala stejnou novou generaci platformy a je ještě o kus mobilnější. A16 je tak spíše volbou pro ty, kteří chtějí větší displej a komfortnější pracovní plochu, ale stále velmi dobrou přenositelnost.
Zpracování hodnotíme velmi kladně. Notebook je pevný, působí bytelně a nikde jsme neměli pocit, že by ASUS kvůli nízké hmotnosti obětoval kvalitu konstrukce. Víko i základna působí v praxi dostatečně pevně, design není přeplácaný a celkově jde přesně o ten typ zařízení, který vypadá dospěle a draze, aniž by si o pozornost musel říkat agresivními prvky. Velmi musím pochválit i klávesnici, která má ideální zdvih, poměr mezi tuhostí a měkkostí a je i příjemně tichá. Prakticky okamžitě jsem na ní bez překlepů mohl psát dlouhé texty a nemusel jsem si na ni zvykat. Snad ještě větší pochvalu si ale zaslouží gigantický, skvěle reagující a tichý touchpad, který je radost používat.
Konektivita bez zbytečných kompromisů
Velmi potěší i konektorová výbava, protože právě tady mnoho dnešních tenkých notebooků zbytečně tlačí uživatele do redukcí a dokovacích stanic. Zenbook A16 jde naštěstí jinou cestou. Nabízí dvojici USB 4.0 typu C s podporou obrazu a napájení, ale také klasické USB-A, HDMI 2.1 a dokonce také čtečku SD karet, což je takový jednorožec v rámci dané kategorie. V praxi to znamená, že ve většině běžných situací opravdu nemusíte sahat po adaptéru. Připojení myši, monitoru, projektoru nebo rychlé stažení fotografií z karty je zde výrazně pohodlnější než u řady konkurentů, kteří dnes nabízejí jen USB-C. Pro pracovní notebook je to přesně ten typ praktické vlastnosti, který oceníte až při každodenním používání.
Výbavu doplňuje Wi-Fi 7 a Bluetooth 5.4, takže ani z hlediska bezdrátové konektivity notebook nijak nezaostává. Potěší i Full HD webkamera s infračerveným senzorem pro Windows Hello, takže přihlášení obličejem funguje rychle a pohodlně. Na pracovní nástroj pro rok 2026 je to přesně taková sada výbavy, jakou bychom očekávali.
OLED panel je jedním z hlavních taháků
Displej patří k nejsilnějším stránkám notebooku, ostatně ASUS displeje umí a zde to opět dokazuje. Použil zde totiž 16" OLED panel s rozlišením 2 880 × 1 800 pixelů, poměrem stran 16:10 a obnovovací frekvencí 120 Hz. Panel nabízí 100% pokrytí DCI-P3, vysoký kontrast, výbornou černou a v HDR jas až 1 100 nitů. V praxi je to jednoduše přesně ten typ displeje, který od ASUSu čekáme a na který jsme si u jeho lepších modelů už zvykli.
Obraz je krásně sytý, ostrý a velmi příjemný na pohled. Barvy působí živě, ale ne přehnaně, pozorovací úhly jsou výborné a černá je díky technologii OLED samozřejmě ukázková. Na filmy, seriály, prohlížení fotek i běžnou práci je to radost. 120Hz frekvence navíc zajišťuje příjemně plynulé animace.
Důležitá je i otázka dotykové vrstvy. Ta je trochu záludná, protože při prvních dojmech jsme narazili na variantu s dotykovým displejem, nicméně oficiální české konfigurace dotykový panel nemají. V zahraničí ale dotykové varianty k sehnání jsou.
Zvuk neurazí, ale mezi špičku nepatří
Reproduktory jsou spíše průměrné. Nehrají špatně a nějaký náznak basů slyšet je, ale rozhodně nejde o oblast, ve které by Zenbook A16 patřil mezi špičku trhu. Na běžné video, seriály nebo videohovory postačí bez problémů, ale pokud čekáte opravdu bohatý a plný zvuk, tady ho nenajdete.
Snapdragon X2 Elite Extreme ukazuje, kam se ARM notebooky posunuly
Uvnitř testované konfigurace se nachází Qualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme X2E-94-100 doplněný o 48 GB integrované RAM LPDDR5X a 1TB SSD. To už samo o sobě naznačuje, že ASUS necílí jen na běžné kancelářské použití, ale chce nabídnout skutečně výkonný pracovní stroj. A v praxi je to znát. Systém reaguje velmi svižně, aplikace startují rychle, multitasking mu nedělá problém a celý notebook působí velmi pohotově.
V testech Cinebench 2024 Multi dosáhl počítač výsledků kolem 1 750 bodů, tedy více než srovnávaný Samsung Galaxy Book6 Pro s procesorem Intel i více než MacBook Air 15 s čipem M5. To ukazuje, že z hlediska hrubého vícevláknového výkonu už Qualcomm rozhodně nehraje druhé housle. Naopak v single-core výkonu má Apple stále navrch, což je dobré mít v hlavě při srovnávání s Macbooky.
V praxi to znamená, že pro kancelář, náročnější multitasking, práci s větším množstvím oken, úpravy fotografií nebo běžnou kreativní činnost výkon rozhodně nechybí. Na druhou stranu stále platí, že integrovaná grafika a platforma ARM nejsou ideální kombinací pro náročnější hraní her nebo pro velmi specifické profesionální aplikace. Pokud tedy potřebujete stoprocentní kompatibilitu se starším softwarem, firemními utilitami nebo některými periferiemi, je dobré si vše ověřit dopředu. Oceňujeme nicméně, že notebook si i při vyšším výkonu zachovává kultivovaný projev. Při běžné práci je tichý a velmi příjemný, což je přesně jeden z důvodů, proč mají podobné ARM notebooky takový smysl. Nezahřívají se, nevysávají baterii před očima a při kancelářské práci je A16 zkrátka velmi pohodovým společníkem.
Výdrž baterie patří mezi hlavní důvody ke koupi
Výdrž je přesně ta oblast, kde Zenbook A16 navazuje na filozofii menší A14 a opět potvrzuje, proč dává Snapdragon v notebooku smysl. Při běžné kancelářské práci s Wi-Fi jsme se bez problémů pohybovali přibližně na úrovni 10 až 12 hodin, což je na 16" notebook výborný výsledek. Ano, menší A14 umí být ještě úspornější, ale i tak jde u A16 o nadprůměrně vytrvalý stroj, který s vámi bez problému vydrží celý pracovní den, aniž byste se museli ohlížet po nabíječce.
Baterie má kapacitu 70 Wh a v kontextu extrémně nízké hmotnosti je vidět, že ASUS šel cestou co nejlepšího poměru mezi mobilitou a výdrží. Pokud byste chtěli ještě delší výdrž za každou cenu, menší A14 je v tomto směru výhodnější volbou.
Snapdragon dnes dává smysl, ale stále je dobré vědět, co od něj čekat
Zenbook A16 je typickým příkladem toho, že ARM notebooky s Windows už dávno nejsou jen technologická kuriozita. Pro velkou část uživatelů už dnes mohou být plnohodnotnou volbou. Pokud trávíte většinu času v prohlížeči, aplikacích Office, cloudových službách, komunikačních nástrojích nebo třeba v Lightroomu, budete pravděpodobně velmi spokojeni. Odezva systému je výborná, výdrž nadstandardní a vše funguje hladce.
Pořád ale platí, že před koupí je vhodné zamyslet se nad tím, jaký software používáte. Některé specializované programy, ovladače nebo hry stále nemusí fungovat ideálně. Pokud je pro vás nejdůležitější bezproblémová kompatibilita za všech okolností, je Intel nebo AMD pořád jistější volba. Pokud ale chcete moderní, elegantní a velmi mobilní pracovní notebook, Snapdragon už dnes rozhodně není kompromis z nouze.
Verdikt
ASUS Zenbook A16 je velmi povedený notebook, který přesně ví, čím chce zaujmout. Nabízí krásný OLED displej, mimořádně nízkou hmotnost, prémiově působící konstrukci, povedenou klávesnici i touchpad, výbornou konektorovou výbavu a velmi solidní výdrž. Zároveň ukazuje, jak daleko se platforma Snapdragon v noteboocích posunula, protože výkonově už rozhodně nejde jen o stroj na e-maily a web.
Nejvíce dává smysl pro uživatele, kteří chtějí velký displej, ale nechtějí se tahat s těžkým 16" notebookem. Právě v tom je Zenbook A16 výjimečný. Pokud chcete co největší mobilitu, dává větší smysl A14. Pokud ale chcete větší pracovní plochu, přitom stále velmi dobrou přenositelnost a dlouhou výdrž, A16 je mimořádně zajímavá volba. Jen je potřeba počítat s tím, že zvuk je spíše průměrný a platforma ARM stále není ideální pro každého. To ale nic nemění na tom, že na cesty jde o jeden z nejzajímavějších notebooků s Windows.
Cena Zenbooku A16 v Česku v oficiálním ASUS e-store činí 40 490 Kč. Lákadlem pak může být také zdarma při registraci ochrana proti náhodnému poškození na jeden rok běžící souběžně se standardní zárukou.
Foto: Martin Pultzner, mobilenet.cz