Série Xiaomi 17 láme rekordy: Milion prodaných kusů za zhruba týden

Xiaomi má důvod k velkým oslavám. Její nejnovější vlajková řada, Xiaomi 17, zaznamenala masivní komerční triumf, když překonala hranici jednoho milionu prodaných kusů v rekordně krátké době. Informování o překonání důležitého milníku se ujal Lu Weibing, prezident společnosti (viz weibo.com).
Milión prodaných kusů jde samozřejmě na vrub všech tří modelů, jde o Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro a Xiaomi 17 Pro Max. Weibing dále dodal, že řada 17 dosáhla prodejního úspěchu výrazně rychleji než kterákoliv z řad předcházejících. Xiaomi z tohoto důvodu hodlá navýšit výrobu všech nových modelů tak, aby byla poptávka ze strany zákazníků pokryta.
Je škoda, že Xiaomi nesdílí podrobnější čísla o prodeji jednotlivých modelů řady 17. Vyšší modely Xiaomi 17 Pro a Xiaomi 17 Pro Max se totiž pyšní sekundární, poměrně velkým displejem v horní části zadní strany a je možné, že jde právě o onen tahák, který přesvědčuje uživatele ke koupi. Ve výbavě však dále vyčnívá i špičkový procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5 nebo velké baterie. V tuto chvíli však ještě nevíme, kdy se novinky dostanou na český trh a především, zda všechny.
