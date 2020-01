Šéf Googlu volá po regulaci umělé inteligence

CEO holdingové společnosti Alphabet (pod kterou spadá Google), Sundar Pichai, se skrze Financial Times vyjádřil k problematice umělé inteligence.

Alphabet and Google chief executive Sundar Pichai writes that we need a clear-eyed approach to AI — history is full of examples of how technology’s virtues aren’t guaranteed https://t.co/YVB3QWEt14

Článek s názvem „Proč si Google myslí, že musíme regulovat AI“ shrnuje Pichaiovi názory na umělou inteligenci v souvislosti s jejím rychlým vývojem. Podle CEO Alphabetu není možné vše ponechat na tržních silách a AI je nutné regulovat. Důležité je podle něj již dále nepřemýšlet nad tím, jestli AI regulovat, ale nad tím, jak AI regulovat.

Klíčovou roli by v tomto ohledu mělo hrát mezinárodní sjednocení přístupu k AI, které má vést k vytvoření celosvětových standardů. Za dobrý příklad považuje často skloňovanou směrnici GDPR (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů). A proč je podle Pichaie nutné umělou inteligenci regulovat?

