Kolik by mohla stát Apple Intelligence a kdy se stane placenou?

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Jednou z nejzásadnějších novinek cupertinského giganta je nepochybně Apple Intelligence: soubor funkcí využívajících umělou inteligenci, která má zásadně změnit způsob, jakým uživatelé používají iPhony, iPady, zařízení Mac či Apple Watch. Pochopitelně se AI promítne i do dalších zařízení (například sluchátek) či služeb od Applu, otázkou však zůstává, kolik si za ni bude Apple účtovat.

Pět set korun měsíčně za pokročilé funkce?

Prozatím nás cena nemusí příliš trápit, jelikož se Apple Intelligence v EU hned tak nedočkáme, nicméně v budoucnu by měly stát podle zdrojů novináře Marka Gurmana z agentury Bloomberg některé funkce Apple Intelligence i několik stovek korun měsíčně. Konkrétně se hovoří až o částce přibližně 550 Kč měsíčně. Na druhou stranu se rovněž šušká o tom, že než dojde ke zpoplatnění této AI, potrvá to nejméně 3 roky. Sám Gurman je pak v tomto ohledu poměrně optimistický a domnívá se, že k zpoplatnění služeb dojde spíše později než dříve. Platit bychom pak měli za v budoucnu uvedené pokročilé funkce, tedy nad rámec toho, co bylo například prezentováno během vývojářské konference WWDC.

Svým způsobem je zpoplatnění služeb umělé inteligence v budoucnu naprosto pochopitelné. Pro neomezené používání té nejpokročilejší verze AI od Open AI je například nutné již nyní platit a Apple v tomto ohledu zřejmě nebude výjimkou, zejména s přihlédnutím k tomu, že velká část AI se má odehrávat tzv. on device, tedy přímo v rámci zařízení. Poplatek za umělou inteligenci by tak v sobě částečně mohl zahrnovat i náklady spojené s vývojem nových čipsetů (např. jednotek NPU) a naopak mohl, čistě teoreticky, vést ke snížení cen hardwaru. Ovšem je dost nepravděpodobné, že by Apple či jakákoliv jiná společnost dobrovolně snižovala ceny hardwaru. Šušká se, že Apple Intelligence by měl podporovat také chystaný iPhone SE uvedený v příštím roce. Pokud se jeho cena bude pohybovat pod hranicí 15 tisíc Kč či ještě níž, mohlo by se jednat o skutečný bestseller.

V kontextu plateb za AI je zároveň vhodné zmínit, že jihokorejský konkurent Applu s jeho Galaxy AI rovněž nemá v plánu poskytovat tyto služby pouze bezplatně. Galaxy AI totiž má být „zaručeně“ zdarma pouze do konce roku 2025, od roku 2026 bychom si tak mohli za soubor funkcí využívajících AI zaplatit, i když v tuto chvíli není ani náznakem jasné, o jakou částku by se mělo jednat.