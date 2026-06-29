Sbohem pasivním notifikacím. Amazfit rozjíždí revoluci pro jablíčkáře

Amazfit (viz uk.amazfit.com) oficiálně oznámil spuštění očekávaného beta programu pro funkci iOS Notification Forwarding (Předávání oznámení z iOS). Tato novinka je přitom důležitá, protože posouvá interakci mezi iPhonem a nositelnou elektronikou Amazfit na zcela novou úroveň. Má to však jeden zásadní háček, který nás ale trápit nemusí, přístup do beta verze je v první vlně geograficky omezen výhradně na uživatele v Evropské unii.
Dosavadní správa notifikací na platformě iOS každopádně často narážela na technologická omezení, kvůli kterým uživatelé dostávali na zápěstí pouze pasivní upozornění. Nová generace správy oznámení to ale zásadně mění. U podporovaných aplikací, jako je například WhatsApp, budou moci uživatelé zobrazovat celé texty dlouhých zpráv, přímo z hodinek odesílat rychlé odpovědi nebo psát text a také označovat zprávy jako přečtené bez nutnosti vytahovat telefon z kapsy. Velkým krokem kupředu je také podpora vizuálních náhledů. Hodinky nově dokážou zobrazit obrázky přiložené ke zprávám.
Které modely dostanou aktualizaci nejdříve?
Amazfit plánuje funkci nasazovat postupně. První vlna, která startuje již 30. června, se týká majitelů prémiových modelů Cheetah 2 Ultra, Balance Ultra a Balance 3. V následujících týdnech a měsících se nicméně program rozšíří i na další zařízení, konkrétně na modely:
- Bip Max
- Active 3 Premium
- Cheetah 2 Pro
- T-Rex 3, T-Rex 3 Pro a T-Rex Ultra 2
- Balance 2
Jak se do beta testování zapojit?
Jak dodává gsmarena.com (viz gsmarena.com), pro účast v testovacím programu je nutné splnit softwarové požadavky – váš iPhone proto musí běžet na operačním systému iOS 26.5 nebo novějším.
Distribuce potřebné aktualizace pro aplikaci Zepp App bude probíhat postupně skrze App Store. Jakmile se aplikace aktualizuje, měla by uživatele sama automaticky vyzvat k aktivaci této funkce pomocí vyskakovacího okna. Pokud se tak nestane, lze novinku zapnout také manuálně v nastavení aplikace na kartě: Zařízení > Oznámení > Oznámení aplikací.