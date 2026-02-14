mobilenet.cz na sociálních sítích
Amazfit T-Rex 3 Pro
recenze

Amazfit T-Rex 3 Pro

Měly by se hodinky Garmin začít bát?
Michal Pavlíček

Amazfit řadu T-Rex vybrousil k dokonalosti. Model Pro přidává titan, safír a konečně i plnohodnotnou svítilnu. Hodinky sází na vlastní operační systém, zvládají instalovat aplikace, mají interní paměť a cizí jim nejsou ani bezkontaktní platby. Přidanou hodnotou je pak dlouhá výdrž. Je novinka vyzyvatelem pro Apple Watch Ultra nebo Fenixy od Garminu?

Řada T-Rex od Amazfitu byla vždycky o tom nabídnout hodně muziky za málo peněz v odolném balení. Novinka s přídomkem Pro však míří výš. Už to nejsou jen plasťáky do nepohody. S jasem 3 000 nitů, titanovou lunetou a potápěčskou certifikací chce Amazfit ukázat, že se nebojí ani těch největších hráčů na trhu. Současně je třeba zmínit i nadále vcelku příznivou cenu, která se na českém trhu drží pod hranicí 10 tisíc korun.

Technické parametry Amazfit T-Rex 3 Pro

Kompletní specifikace
Konstrukce48 × 48 × 14 mm, 52 g, odolnost: ano
Pásekumělý, vyměnitelný: ano (24 mm), zapínání: motýlová spona
DisplejAMOLED, 1,5" (480 × 480 px), tvar: kruhový
Systémproprietální, kompatibilní s: Android, iOS
Datové funkceBluetooth: 5.2, Wi-Fi: 802.11a/b/g/n, mobilní sítě: ne, NFC: ano
Chipset
Paměťvnitřní paměť: 26 GB, paměťové karty: ne
Akumulátor700 mAh, nabíjení: proprietární kolébka, doba nabíjení: 2:00 hodin
Dostupnostříjen 2025, 9 990 Kč

Obsah balení: dnešní klasika

V prodejním balení najdete samotné tělo hodinek a nenasazený silikonový řemínek. Mimochodem, ten dovede potrápit a správné nasazení vyžaduje trošku šikovnosti a občas i pevné nervy. Nechybí ani nabíjecí kolébka s USB-C.

Líbilo se nám
  • vše potřebné

Konstrukční zpracování: robustnost na prvním místě

Na první pohled je nový model jednoznačným následníkem starších zástupců řady T-Rex s osmiúhelníkovým designem, ale detaily dělají celek. Luneta a fyzická tlačítka jsou nově z titanu, což hodinkám dodává dospělejší vzhled a vyšší odolnost. Přiznané šroubky pak dodávají pocit jistoty. Kdo však hledá uhlazený a elegantní vzhled, řada T-Rex jej pravděpodobně nenadchne.

Amazfit T-Rex 3 ProAmazfit T-Rex 3 ProAmazfit T-Rex 3 ProAmazfit T-Rex 3 ProAmazfit T-Rex 3 Pro
Amazfit T-Rex 3 Pro
Amazfit T-Rex 3 Pro
Amazfit T-Rex 3 Pro
Amazfit T-Rex 3 Pro
Amazfit T-Rex 3 Pro
Na celou obrazovku

Vybrat si lze ze dvou velikostí: 48 a 44 mm. Pokud však jde o tloušťku, velký rozdíl nečekejte. Námi testovaná 48mm varianta má 14 mm, 44mm verze pak 13,2 mm. Nijak výrazně se neliší ani hmotnost, naše verze má 52 g, ta menší zhruba 47 g.

Amazfit T-Rex 3 Pro

Největší vychytávkou modelu T-Rex 3 Pro je však integrovaná LED svítilna na horní straně pouzdra. Zapomeňte na rozsvícení displeje, tohle je opravdové světlo, které vám posvítí na cestu v lese nebo při hledání klíčů. Má nastavitelný jas i červený režim pro noční vidění. Intenzita bílého světla se reguluje tlačítkem ve třech krocích a nouzově poslouží skutečně skvěle. Tlačítka jsou na těle mimochodem čtyři a jejich stisk vyžaduje alespoň trošku síly.

Amazfit T-Rex 3 ProAmazfit T-Rex 3 ProAmazfit T-Rex 3 ProAmazfit T-Rex 3 Pro
Amazfit T-Rex 3 Pro
Amazfit T-Rex 3 Pro
Amazfit T-Rex 3 Pro
Amazfit T-Rex 3 Pro
Na celou obrazovku
Svítila je vítaným benefitem nových hodinek

Samozřejmostí je vysoká odolnost hodinek, která pramení nejen ze zapuštěného displeje. Odolnost do 10 ATM v praxi výrobce upřesňuje jako možnost se s hodinkami potápět až do hloubky 45 metrů. Dále nechybí ani vojenský standard MIL STD-810H, takže hodinkám nevadí pády či extrémní teploty.

Amazfit T-Rex 3 Pro
Líbilo se nám
  • odolnost do 10 ATM
  • robustní design
  • kvalitní zpracování
  • LED svítilna
Nelíbilo se nám
  • design nebude vyhovovat každému
  • tlačítka jsou tužší
Kapitoly článku
  1. Úvod, parametry, balení a konstrukce
  2. Displej, systém, výkon a výdrž
  3. Sportovní a zdravotní funkce, zhodnocení a konkurence

Displej: safírový kruh

Displej vám bude dělat jen a pouze radost. 1,5" AMOLED panel kryje safírové sklo, takže škrábance od běžných aktivit by vás neměly trápit. Maximální jas vyskočil na neuvěřitelných 3 000 nitů. Na přímém poledním slunci je čitelnost naprosto bezchybná, skoro jako byste se dívali na papír. Reakce na dotyk jsou také bleskové. Nechybí ani praktický Always-On, kdy zůstane na očích čas i klíčové informační hodnoty z vašeho ciferníku.

Amazfit T-Rex 3 ProAmazfit T-Rex 3 ProAmazfit T-Rex 3 ProAmazfit T-Rex 3 Pro
Amazfit T-Rex 3 Pro
Amazfit T-Rex 3 Pro
Amazfit T-Rex 3 Pro
Amazfit T-Rex 3 Pro
Na celou obrazovku
Líbilo se nám
  • kvalitní AMOLED displej
  • povedený Always-On

Systém a výkon: potěší i náročnější

Uvnitř hodinek tepe nejnovější Zepp OS 5.0, který je dospělejší než kdy dříve. Uživatelské rozhraní reaguje bleskově, zapomeňte na škubání při listování widgety. Co mě osobně potěšilo, to je přítomnost reproduktoru a mikrofonu. Konečně tak můžete vyřídit hovor přímo ze zápěstí. Zvuk je překvapivě čistý a dostatečně hlasitý. Možnost pracovat s eSIM však chybí a hodinky jsou vždy do značné míry závislé na spárovaném telefonu.

Amazfit T-Rex 3 ProAmazfit T-Rex 3 ProAmazfit T-Rex 3 ProAmazfit T-Rex 3 Pro
Amazfit T-Rex 3 Pro
Amazfit T-Rex 3 Pro
Amazfit T-Rex 3 Pro
Amazfit T-Rex 3 Pro
Na celou obrazovku

Ovládání obstarává dotykový displej v kombinaci se čtyřmi tlačítky. Ta umí z části nahradit i dotyk, neboť dvojice po levé straně funguje jako šipky nahoru a dolů. Hodinky mají také 26GB interní paměť, která slouží pro nahrání hudebních souborů či podcastů. Ty následně můžete poslouchat přímo z hodinek nebo z připojených sluchátek. Do interní paměti však můžete stahovat i další aplikace. Některé jsou placené, většina však bezplatná. Může jít o jednoduché hry či sportovní a organizační aplikace.

Amazfit T-Rex 3 ProAmazfit T-Rex 3 ProAmazfit T-Rex 3 ProAmazfit T-Rex 3 ProAmazfit T-Rex 3 ProAmazfit T-Rex 3 ProAmazfit T-Rex 3 ProAmazfit T-Rex 3 Pro
Amazfit T-Rex 3 Pro
Amazfit T-Rex 3 Pro
Amazfit T-Rex 3 Pro
Amazfit T-Rex 3 Pro
Amazfit T-Rex 3 Pro
Amazfit T-Rex 3 Pro
Amazfit T-Rex 3 Pro
Amazfit T-Rex 3 Pro
Na celou obrazovku
Aplikace Zepp spravuje chytré hodinky. Můžete v ní stahovat nové ciferníky nebo aplikace

U chytrých hodinek jsou důležité notifikace. Ty mohou chodit v zásadě z jakékoliv aplikace. Indikace probíhá vibracemi, které jsou mírnější než u starších hodinek Amazfit, ale nadále zbytečně dlouhé. Dále je poněkud nešťastné, že když se v momentě příchozí notifikace chcete podívat, je nutné hodinkami udělat gesto otočení zápěstí. A to se ne vždy povede. Vy tak víte, že něco přišlo, ale nemáte ponětí, co to bylo. Amazfit si již poradí i s obrázky, alespoň v některých aplikacích. Například jsme spatřili náhledy fotek z aplikace Google Fotky, ze Spotify či z aplikace Kaufland. Na příchozí zprávy lze reagovat napsáním textu na klávesnici, hlasově, případně i umělou inteligencí. Ta však nezvládá češtinu.

Amazfit T-Rex 3 ProAmazfit T-Rex 3 ProAmazfit T-Rex 3 ProAmazfit T-Rex 3 Pro
Amazfit T-Rex 3 Pro
Amazfit T-Rex 3 Pro
Amazfit T-Rex 3 Pro
Amazfit T-Rex 3 Pro
Na celou obrazovku
Notifikace zvládají obrázky i psaní odpovědi přímo na hodinkách

T-Rex 3 Pro jsou vybaveny také umělou inteligencí Zepp Flow. Můžete s ní komunikovat a o cokoliv ji požádat. Například o zvýšení jasu a okamžitě vás přenese do požadované nabídky. Působí to velmi šikovně, ale bohužel Zepp Flow nepodporuje češtinu. Použití u nás je tak přeci jen do značné míry limitované.

Konektivitu pak zajišťuje samozřejmě Bluetooth, dále Wi-Fi a nechybí ani NFC, kterým lze skutečně i bezkontaktně platit. Bohužel ale ne zcela všemi kartami. Spolehlivě fungují s kartou Curve, případně s kartami od mBank či Raiffeisenbank. Nechybí ani dvoupásmová GPS, která se ukázala jako velmi přesná, zejména na poměry běžných chytrých hodinek.

Líbilo se nám
  • svižný chod
  • přehledné prostředí
  • lze doinstalovat aplikace
  • kompletní reakce na notifikace
  • NFC pro bezkontaktní platby

Výdrž a nabíjení: budete spokojeni

Uvnitř vcelku rozměrných hodinek je baterie s kapacitou 700 mAh, což je jednoznačný nadprůměr. Výrobce slibuje zhruba 10denní výdrž na nabití a praxe ukázala, že tomu tak je. Hodinky jsem používal aktivně, každý den například minimálně hodina chůze, neustále aktivní režim Always-On a notifikace v řádu desítek za hodinu. Na takto skvělou výdrž se velmi snadno a příjemně zvyká. Výrazněji klesne jen v případě, že budete delší dobu využívat GPS v hodinkách.

Amazfit T-Rex 3 ProAmazfit T-Rex 3 ProAmazfit T-Rex 3 ProAmazfit T-Rex 3 Pro
Amazfit T-Rex 3 Pro
Amazfit T-Rex 3 Pro
Amazfit T-Rex 3 Pro
Amazfit T-Rex 3 Pro
Na celou obrazovku

Nabíjení pak probíhá přes speciální kolébku, na které je USB-C. Dočerpání energie zabere zhruba 2 hodiny, což však s ohledem na kapacitu baterie není nic hrozného. Bohužel bezdrátové nabíjení se již nekoná. S ohledem na cenu by jej však někdo vyžadovat už mohl.

Líbilo se nám
  • vynikající výdrž
Nelíbilo se nám
  • chybí bezdrátové nabíjení
  • nabíjet lze pouze přes proprietární kolébku
Kapitoly článku
  1. Úvod, parametry, balení a konstrukce
  2. Displej, systém, výkon a výdrž
  3. Sportovní a zdravotní funkce, zhodnocení a konkurence

Sportovní a zdravotní funkce: velkorysá nadílka

Pokud to myslíte se sportem vážně, T-Rex 3 Pro vás nezklamou. Nabízejí 187 sportovních režimů a specialitou je podpora závodů Hyrox, u nichž hodinky umí sledovat jednotlivé disciplíny i přechody mezi nimi. Pro milovníky venkovních aktivit jsou tu zase offline barevné mapy, které si zdarma stáhnete přes aplikaci Zepp.

Jak jsme si již řekli, přesnost GPS je na špičkové úrovni. Hodinky nachází polohu v řádu sekund a ani v hustém lese nebo ve městě jsem nezaznamenal ustřelování trasy. Co se týče zdravotních senzorů, biometrický snímač BioTracker sleduje tep, okysličení krve i stres prakticky nepřetržitě. Novinkou je pak vylepšené sledování teploty pokožky, které se hodí pro detekci blížící se nemoci.

Velkou pochvalu zaslouží i spánkový asistent. Ten nejenže přesně změří fáze spánku, ale díky AI vám ráno vygeneruje index připravenosti na den. Pokud jste se v noci převalovali, hodinky vám narovinu řeknou, abyste trénink raději vynechali. Pro hračičky je tu pak podpora externích senzorů – k hodinkám přes Bluetooth připojíte hrudní pásy, cyklistické wattmetry nebo běžecké senzory, čímž z nich uděláte regulérní sporttester. Spaní s nasazenými většími hodinkami sice možná nebude pro každého, ale lze si na to zvyknout.

Líbilo se nám
  • přehledné zobrazení naměřených sportovních/zdravotních údajů
  • velké množství sportovních režimů
  • kvalitní měření spánku
  • přesná GPS

Zhodnocení: velmi zajímavá volba

Amazfit T-Rex 3 Pro jsou hodinky, které konečně dospěly a zbavily se nálepky „levnějšího příbuzného“. Amazfitu se tak podařilo proniknout i do segmentu dražších hodinek. Posun v materiálech je znát při každém doteku. Titanová luneta v kombinaci se safírovým sklem a vysokým jasem displeje dělají z hodinek kus hardwaru, který vypadá skvěle. Obrovským benefitem je pak integrovaná svítilna, stejně tak přítomnost reproduktoru s mikrofonem. Pochválit je nutné i prostředí, které funguje skvěle, výrobce neustále zlepšuje notifikace a nově pracuje i s obrázky. Naprosto spokojeni pak budete s výdrží.

Amazfit T-Rex 3 ProAmazfit T-Rex 3 ProAmazfit T-Rex 3 ProAmazfit T-Rex 3 Pro
Amazfit T-Rex 3 Pro
Amazfit T-Rex 3 Pro
Amazfit T-Rex 3 Pro
Amazfit T-Rex 3 Pro
Na celou obrazovku

Výtku lze mířit k chybějícímu českému asistentovi či absenci bezdrátového nabíjení, které by u hodinek za takřka 10 tisíc korun už chybět nemuselo. Ve výsledku jsou však T-Rex 3 Pro hodinkami se skvělou výbavou, které snesou i drsnější zacházení či časté venkovní aktivity.

Konkurence

Velkým konkurentem jsou Garmin Instinct 3 Solar, které mají cenný trumf v podobě solárního dočerpávání energie. Aktivní sportovci navíc ocení propracovanější ekosystém Garmin Connect. Výhodou Amazfitu je pak hezčí tělo, lepší zpracování či mnohem kvalitnější displej.

Garmin Instinct 3 50 mmPřejít do katalogu

Garmin Instinct 3 50 mm

Konstrukce50 × 50 × 14,4 mm, 59 g, odolnost: ano
Pásekumělý, vyměnitelný: ano (26 mm)
DisplejAMOLED, 1,3" (416 × 416 px)
Systémproprietální, kompatibilní s: Android, iOS
KonektivitaBluetooth: 5.0, ne, NFC
Akumulátor? mAh, nabíjení: ?

Zmínku si zaslouží ještě Samsung Galaxy Watch Ultra (2025), které jsou sice dražší, ale mají výrazně přehlednější a lépe zpracované prostředí, lze s nimi platit jakýmikoliv kartami a zvládají třeba i eSIM. Na druhou stranu jejich výdrž je zhruba pětinová.

Samsung Galaxy Watch UltraPřejít do kataloguPřečíst recenzi

Samsung Galaxy Watch Ultra

Konstrukce47,4 × 47,4 × 12,1 mm, 60,5 g, odolnost: IP68 / MIL-810G
Pásekkožený, umělý, vyměnitelný: ano
DisplejSuper AMOLED, 1,5" (480 × 480 px)
SystémWear OS 3, kompatibilní s: Android, iOS
KonektivitaBluetooth: 5.3, LTE, Wi-Fi, NFC
Akumulátor590 mAh, nabíjení: bezdrátové

Foto: Michal Pavlíček, mobilenet.cz

amazfit-t-rex-3-pro
Klady
  • špičkový displej
  • robustní konstrukce
  • lze se s nimi potápět
  • velmi dlouhá výdrž
  • umožňují instalovat další aplikace
  • přesná GPS
  • podporují bezkontaktní platby
Zápory
  • chybí bezdrátové nabíjení
  • AI asistent nezvládá češtinu
, ,
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
V diskuzi zatím nejsou žádné příspěvky. Přidejte svůj názor jako první.
Přidat názor

Nejživější diskuze