amazfit-t-rex-3-pro

Řada T-Rex od Amazfitu byla vždycky o tom nabídnout hodně muziky za málo peněz v odolném balení. Novinka s přídomkem Pro však míří výš. Už to nejsou jen plasťáky do nepohody. S jasem 3 000 nitů, titanovou lunetou a potápěčskou certifikací chce Amazfit ukázat, že se nebojí ani těch největších hráčů na trhu. Současně je třeba zmínit i nadále vcelku příznivou cenu, která se na českém trhu drží pod hranicí 10 tisíc korun.
|Konstrukce
|48 × 48 × 14 mm, 52 g, odolnost: ano
|Pásek
|umělý, vyměnitelný: ano (24 mm), zapínání: motýlová spona
|Displej
|AMOLED, 1,5" (480 × 480 px), tvar: kruhový
|Systém
|proprietální, kompatibilní s: Android, iOS
|Datové funkce
|Bluetooth: 5.2, Wi-Fi: 802.11a/b/g/n, mobilní sítě: ne, NFC: ano
|Chipset
|Paměť
|vnitřní paměť: 26 GB, paměťové karty: ne
|Akumulátor
|700 mAh, nabíjení: proprietární kolébka, doba nabíjení: 2:00 hodin
|Dostupnost
|říjen 2025, 9 990 Kč
Obsah balení: dnešní klasika
V prodejním balení najdete samotné tělo hodinek a nenasazený silikonový řemínek. Mimochodem, ten dovede potrápit a správné nasazení vyžaduje trošku šikovnosti a občas i pevné nervy. Nechybí ani nabíjecí kolébka s USB-C.
- vše potřebné
Konstrukční zpracování: robustnost na prvním místě
Na první pohled je nový model jednoznačným následníkem starších zástupců řady T-Rex s osmiúhelníkovým designem, ale detaily dělají celek. Luneta a fyzická tlačítka jsou nově z titanu, což hodinkám dodává dospělejší vzhled a vyšší odolnost. Přiznané šroubky pak dodávají pocit jistoty. Kdo však hledá uhlazený a elegantní vzhled, řada T-Rex jej pravděpodobně nenadchne.
Vybrat si lze ze dvou velikostí: 48 a 44 mm. Pokud však jde o tloušťku, velký rozdíl nečekejte. Námi testovaná 48mm varianta má 14 mm, 44mm verze pak 13,2 mm. Nijak výrazně se neliší ani hmotnost, naše verze má 52 g, ta menší zhruba 47 g.
Největší vychytávkou modelu T-Rex 3 Pro je však integrovaná LED svítilna na horní straně pouzdra. Zapomeňte na rozsvícení displeje, tohle je opravdové světlo, které vám posvítí na cestu v lese nebo při hledání klíčů. Má nastavitelný jas i červený režim pro noční vidění. Intenzita bílého světla se reguluje tlačítkem ve třech krocích a nouzově poslouží skutečně skvěle. Tlačítka jsou na těle mimochodem čtyři a jejich stisk vyžaduje alespoň trošku síly.
Samozřejmostí je vysoká odolnost hodinek, která pramení nejen ze zapuštěného displeje. Odolnost do 10 ATM v praxi výrobce upřesňuje jako možnost se s hodinkami potápět až do hloubky 45 metrů. Dále nechybí ani vojenský standard MIL STD-810H, takže hodinkám nevadí pády či extrémní teploty.
- odolnost do 10 ATM
- robustní design
- kvalitní zpracování
- LED svítilna
- design nebude vyhovovat každému
- tlačítka jsou tužší
Displej: safírový kruh
Displej vám bude dělat jen a pouze radost. 1,5" AMOLED panel kryje safírové sklo, takže škrábance od běžných aktivit by vás neměly trápit. Maximální jas vyskočil na neuvěřitelných 3 000 nitů. Na přímém poledním slunci je čitelnost naprosto bezchybná, skoro jako byste se dívali na papír. Reakce na dotyk jsou také bleskové. Nechybí ani praktický Always-On, kdy zůstane na očích čas i klíčové informační hodnoty z vašeho ciferníku.
- kvalitní AMOLED displej
- povedený Always-On
Systém a výkon: potěší i náročnější
Uvnitř hodinek tepe nejnovější Zepp OS 5.0, který je dospělejší než kdy dříve. Uživatelské rozhraní reaguje bleskově, zapomeňte na škubání při listování widgety. Co mě osobně potěšilo, to je přítomnost reproduktoru a mikrofonu. Konečně tak můžete vyřídit hovor přímo ze zápěstí. Zvuk je překvapivě čistý a dostatečně hlasitý. Možnost pracovat s eSIM však chybí a hodinky jsou vždy do značné míry závislé na spárovaném telefonu.
Ovládání obstarává dotykový displej v kombinaci se čtyřmi tlačítky. Ta umí z části nahradit i dotyk, neboť dvojice po levé straně funguje jako šipky nahoru a dolů. Hodinky mají také 26GB interní paměť, která slouží pro nahrání hudebních souborů či podcastů. Ty následně můžete poslouchat přímo z hodinek nebo z připojených sluchátek. Do interní paměti však můžete stahovat i další aplikace. Některé jsou placené, většina však bezplatná. Může jít o jednoduché hry či sportovní a organizační aplikace.
U chytrých hodinek jsou důležité notifikace. Ty mohou chodit v zásadě z jakékoliv aplikace. Indikace probíhá vibracemi, které jsou mírnější než u starších hodinek Amazfit, ale nadále zbytečně dlouhé. Dále je poněkud nešťastné, že když se v momentě příchozí notifikace chcete podívat, je nutné hodinkami udělat gesto otočení zápěstí. A to se ne vždy povede. Vy tak víte, že něco přišlo, ale nemáte ponětí, co to bylo. Amazfit si již poradí i s obrázky, alespoň v některých aplikacích. Například jsme spatřili náhledy fotek z aplikace Google Fotky, ze Spotify či z aplikace Kaufland. Na příchozí zprávy lze reagovat napsáním textu na klávesnici, hlasově, případně i umělou inteligencí. Ta však nezvládá češtinu.
T-Rex 3 Pro jsou vybaveny také umělou inteligencí Zepp Flow. Můžete s ní komunikovat a o cokoliv ji požádat. Například o zvýšení jasu a okamžitě vás přenese do požadované nabídky. Působí to velmi šikovně, ale bohužel Zepp Flow nepodporuje češtinu. Použití u nás je tak přeci jen do značné míry limitované.
Konektivitu pak zajišťuje samozřejmě Bluetooth, dále Wi-Fi a nechybí ani NFC, kterým lze skutečně i bezkontaktně platit. Bohužel ale ne zcela všemi kartami. Spolehlivě fungují s kartou Curve, případně s kartami od mBank či Raiffeisenbank. Nechybí ani dvoupásmová GPS, která se ukázala jako velmi přesná, zejména na poměry běžných chytrých hodinek.
- svižný chod
- přehledné prostředí
- lze doinstalovat aplikace
- kompletní reakce na notifikace
- NFC pro bezkontaktní platby
Výdrž a nabíjení: budete spokojeni
Uvnitř vcelku rozměrných hodinek je baterie s kapacitou 700 mAh, což je jednoznačný nadprůměr. Výrobce slibuje zhruba 10denní výdrž na nabití a praxe ukázala, že tomu tak je. Hodinky jsem používal aktivně, každý den například minimálně hodina chůze, neustále aktivní režim Always-On a notifikace v řádu desítek za hodinu. Na takto skvělou výdrž se velmi snadno a příjemně zvyká. Výrazněji klesne jen v případě, že budete delší dobu využívat GPS v hodinkách.
Nabíjení pak probíhá přes speciální kolébku, na které je USB-C. Dočerpání energie zabere zhruba 2 hodiny, což však s ohledem na kapacitu baterie není nic hrozného. Bohužel bezdrátové nabíjení se již nekoná. S ohledem na cenu by jej však někdo vyžadovat už mohl.
- vynikající výdrž
- chybí bezdrátové nabíjení
- nabíjet lze pouze přes proprietární kolébku
Sportovní a zdravotní funkce: velkorysá nadílka
Pokud to myslíte se sportem vážně, T-Rex 3 Pro vás nezklamou. Nabízejí 187 sportovních režimů a specialitou je podpora závodů Hyrox, u nichž hodinky umí sledovat jednotlivé disciplíny i přechody mezi nimi. Pro milovníky venkovních aktivit jsou tu zase offline barevné mapy, které si zdarma stáhnete přes aplikaci Zepp.
Jak jsme si již řekli, přesnost GPS je na špičkové úrovni. Hodinky nachází polohu v řádu sekund a ani v hustém lese nebo ve městě jsem nezaznamenal ustřelování trasy. Co se týče zdravotních senzorů, biometrický snímač BioTracker sleduje tep, okysličení krve i stres prakticky nepřetržitě. Novinkou je pak vylepšené sledování teploty pokožky, které se hodí pro detekci blížící se nemoci.
Velkou pochvalu zaslouží i spánkový asistent. Ten nejenže přesně změří fáze spánku, ale díky AI vám ráno vygeneruje index připravenosti na den. Pokud jste se v noci převalovali, hodinky vám narovinu řeknou, abyste trénink raději vynechali. Pro hračičky je tu pak podpora externích senzorů – k hodinkám přes Bluetooth připojíte hrudní pásy, cyklistické wattmetry nebo běžecké senzory, čímž z nich uděláte regulérní sporttester. Spaní s nasazenými většími hodinkami sice možná nebude pro každého, ale lze si na to zvyknout.
- přehledné zobrazení naměřených sportovních/zdravotních údajů
- velké množství sportovních režimů
- kvalitní měření spánku
- přesná GPS
Zhodnocení: velmi zajímavá volba
Amazfit T-Rex 3 Pro jsou hodinky, které konečně dospěly a zbavily se nálepky „levnějšího příbuzného“. Amazfitu se tak podařilo proniknout i do segmentu dražších hodinek. Posun v materiálech je znát při každém doteku. Titanová luneta v kombinaci se safírovým sklem a vysokým jasem displeje dělají z hodinek kus hardwaru, který vypadá skvěle. Obrovským benefitem je pak integrovaná svítilna, stejně tak přítomnost reproduktoru s mikrofonem. Pochválit je nutné i prostředí, které funguje skvěle, výrobce neustále zlepšuje notifikace a nově pracuje i s obrázky. Naprosto spokojeni pak budete s výdrží.
Výtku lze mířit k chybějícímu českému asistentovi či absenci bezdrátového nabíjení, které by u hodinek za takřka 10 tisíc korun už chybět nemuselo. Ve výsledku jsou však T-Rex 3 Pro hodinkami se skvělou výbavou, které snesou i drsnější zacházení či časté venkovní aktivity.
Konkurence
Velkým konkurentem jsou Garmin Instinct 3 Solar, které mají cenný trumf v podobě solárního dočerpávání energie. Aktivní sportovci navíc ocení propracovanější ekosystém Garmin Connect. Výhodou Amazfitu je pak hezčí tělo, lepší zpracování či mnohem kvalitnější displej.
Garmin Instinct 3 50 mm
|Konstrukce
|50 × 50 × 14,4 mm, 59 g, odolnost: ano
|Pásek
|umělý, vyměnitelný: ano (26 mm)
|Displej
|AMOLED, 1,3" (416 × 416 px)
|Systém
|proprietální, kompatibilní s: Android, iOS
|Konektivita
|Bluetooth: 5.0, ne, NFC
|Akumulátor
|? mAh, nabíjení: ?
Zmínku si zaslouží ještě Samsung Galaxy Watch Ultra (2025), které jsou sice dražší, ale mají výrazně přehlednější a lépe zpracované prostředí, lze s nimi platit jakýmikoliv kartami a zvládají třeba i eSIM. Na druhou stranu jejich výdrž je zhruba pětinová.
Samsung Galaxy Watch Ultra
|Konstrukce
|47,4 × 47,4 × 12,1 mm, 60,5 g, odolnost: IP68 / MIL-810G
|Pásek
|kožený, umělý, vyměnitelný: ano
|Displej
|Super AMOLED, 1,5" (480 × 480 px)
|Systém
|Wear OS 3, kompatibilní s: Android, iOS
|Konektivita
|Bluetooth: 5.3, LTE, Wi-Fi, NFC
|Akumulátor
|590 mAh, nabíjení: bezdrátové
Foto: Michal Pavlíček, mobilenet.cz