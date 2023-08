Beta One UI 6 s Androidem 14 oficiálně venku, mohou ji stahovat první uživatelé

Fotografie: Martin Pultzner, mobilenet.cz

Jak Samsung informuje v tiskové zprávě, aktuálně oficiálně spustil betu One UI 6 založenou na Androidu 14. Dostupná je ve Spojených státech, Německu a Jižní Koreji ode dneška.

Samsung’s One UI 6 Beta Program Offers Galaxy S23 Series Users a Sneak Peek at New Enhancementshttps://t.co/ouFOyGwROG — Samsung Electronics (@Samsung) August 11, 2023

„Naším úkolem v rámci One UI je odrážet jedinečné preference našich uživatelů v každém aspektu jejich mobilního zážitku,“ řekl Janghyun Yoon, výkonný viceprezident a vedoucí softwarové kanceláře Mobile eXperience (MX) Business ve společnosti Samsung Electronics. „Každá iterace uživatelského rozhraní One UI reaguje na potřeby naší uživatelské komunity a těšíme se na zpětnou vazbu uživatelů k uživatelskému rozhraní One UI 6, protože vytváříme bohatší a intuitivnější zážitek pro všechny.“

S One UI 6 se nového designu dočkalo rychlé nastavení, stejně tak má být možné vybrat si, kam budou fotografie uloženy, než je pořídíte. Jak dodává gsmarena.com, nemá chybět ani možnosti přiřadit konkrétní tapety pro různé režimy a rutiny. Beta je aktuálně dostupná pro smartphony řady Galaxy S23.

Zařízení Samsung, která obdrží Android 14: