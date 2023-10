Xiaomi si pospíšilo. První tři modely již získávají nejnovější Android 14

Xiaomi příjemně překvapilo, neboť vysílá aktualizaci na nejnovější Android 14 na trojici mobilů, jak informuje na sociální síti X. Vyvolenými modely se stalo Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 13 a Xiaomi 12T, tedy telefon, které již byly zařazeny v předchozích měsících i do testování nového MIUI v rámci beta programu.

Great news! MIUI based on Android 14 is now available for #Xiaomi13, #Xiaomi13Pro and #Xiaomi12T!



Users who've applied to join the beta testing program can get the update ahead of others.

Learn more👇 https://t.co/fYjJi5oZna pic.twitter.com/HwSm3t1Oau