Samsung vysvětluje, jak dosáhl voděodolnosti u nového Foldu. Snadné to nebylo

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

V životě i v technice platí obvykle princip „něco za něco“. Konstrukce mobilních telefonů se zjednodušila na naprosté maximum a z jejich těl zmizely přebytečné porty a tlačítka. Na jednu stranu je to nuda, ale výrobcům to umožňuje snadno utěsnit přístroj tak, že se dovnitř nedostane ani kapka vody.

Proto bylo při představení ohebného véčka i jeho většího sourozence pro všechny mimořádné překvapení, že Samsung slibuje voděodolnost IPX8, což by mělo znamenat schopnost přežít ponor do hloubky 1,5 metru po dobu 30 minut.

Pokud vás zajímá, jak bylo něčeho takového možné dosáhnout, určitě nejste sami. Samsung proto zveřejnil video, v němž vysvětluje, jak se mu podařilo zabránit pronikání vody i při tak velkém množství pohyblivých dílů. Hned v úvodu zazní, že to nebyl jednoduchý úkol. Fold lze totiž popsat jako dva smartphony spojené pantem. Zatímco ochrana těla přístroje je dobře známá a odzkoušená, u pantu se jednalo o unikátní inženýrskou výzvu. Základem bylo ošetření pantu a jeho výroba z takového materiálu, aby nepodléhal korozi.

Pant tedy do styku s vodou přijít může. Aby se ale nedostala nikam dál, jsou průchodky kabelů utěsněny pomocí gumy a materiálu zvaného CIPG.

Další specialitou je pak kombinace pera a ohebného displeje. Video vysvětluje, že nejsložitější bylo hledání dostatečně ohebného digitizéru. To je vrstva, která pomocí elektromagnetické rezonance snímá polohu hrotu. To se však ukázalo jako slepá ulička. Proto jsou zde digitizéry (v podobě sotva viditelné kovové mřížky) hned dva a unikátní řídící jednotka je pak propojuje dohromady. Poslední část se věnuje peru nazvanému S Pen Fold Edition. To se od předchozích modelů liší gumovým hrotem a také tlumícím zařízením v podobě pružiny skryté v těle.