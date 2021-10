Samsung nejspíše láká na nová barevná provedení svých skládacích telefonů

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Samsung chystá na 20. října další akci s názvem Unpacked Part 2. Název by mohl naznačovat, že by se zde mohl představovat i hardware, ale úniky nenaznačují cokoli konkrétního.

Velkou nápovědu všem tápajícím novinářům i fanouškům dává sám Samsung na svém YouTube kanále. Ve videu nazvaném „Get ready to unfold something unmistakably you“ (Připravte se odhalit něco, co je nezaměnitelně vaše) ukazuje trojici stylizovaných mimozemšťanů, kteří si hrají s nástrojem na virtuální míchání barev.

I další video se odvolává na barvy, tedy na barvy témat, kterými můžete ozvláštnit vzhled operačního systému svého Samsungu. Z výše uvedeného vyplývá, že se skoro jistě můžeme těšit na nové barevné varianty skládacích telefonů. Otázkou je, zda budou novinky mít už dopředu určené odstíny, anebo bude Samsung odvážný a nechá nás je nějakým způsobem namíchat sám.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Samsung Galaxy Z Flip3 256 GB Rozměry 86,4 × 72,2 × 17,1 mm , 183 g Displej Super AMOLED, 6,7" (2 640 × 1 080 px) Fotoaparát 12 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 888 , 1×2,84 GHz + 3×2,4 GHz + 4×1,8 GHz Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 256 GB , ne Akumulátor 3 300 mAh 26 969 Kč