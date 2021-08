Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

V rámci události Galaxy Unpacked byla představena dlouho očekávaná nová generace stylového zařízení Z Flip s lehce zapamatovatelným označením Galaxy Z Flip3. Novinka, ačkoliv se jedná teprve o regulérní druhou generaci tohoto modelu, má v názvu číslici „3“ nejen proto, aby „ladila“ s ohebným Galaxy Z Fold3, ale rovněž z toho důvodu, že se jedná již o třetí vydání Z Flip po prvním modelu a jeho 5G sourozenci. V čem nás Galaxy Z Flip3 překvapil? A co naopak zůstalo stejné jako u jeho předchůdce?

Sexy ohebné véčko Galaxy Z Flip3 šokuje 4× větším displejem i odolností IPX8

Ostřejší rysy, matná úprava

Samsung Galaxy Z Flip3 má podobně jako Galaxy Z Fold3 o něco ostřejší hrany a v rozloženém i složeném stavu je dokonce mírně menší než Galaxy Z Flip 5G. Hmotnost zůstala zachována na solidních 183 gramech, zato však přibyly nové barevné varianty, dokonce i s matnou povrchovou úpravu. Na tu se můžete těšit u grafitové (černé) barevné verze, která je z hlediska zachytávání otisků nejpraktičtější a přitom působí velmi decentně. Pro milovníky méně konzervativních barev a lesklých povrchů pak výrobce připravil rovněž krémové, fialové, ale také zelené (olivové) provedení. K dispozici je samozřejmě i pestrá plejáda pouzder v nejrůznějších barvách a provedeních včetně úchytu v podobě kovového kroužku, který si můžete (i s pouzdrem a telefonem) zavěsit na prst (viz video).

Kromě upraveného designu, který se nám líbí, Samsung zapracoval také na materiálech. Hliník má být nově o 10 % odolnější než u předchozích modelů a dokonce neschází ani ochrana v podobě nejnovějšího a nejodolnějšího Corning Gorilla Glass Victus. Pro mnohé zásadnější novinkou bude zvýšená odolnost IPX8, která značí schopnost telefonu přežít ponoření do hloubky až 1,5 metru sladkovodní vody po dobu 30 minut. Testování v laboratorních podmínkách se pochopitelně liší od reálných situací, které mohou v životě nastat, proto doporučujeme obezřetnost. Déšť či snad případné polití vodou by měl však telefon 100% zvládnout bez úhony. Písmenko „X“ v označení certifikace naopak značí, že schází ochrana proti prachu a pevným částicím.

Čtyřikrát větší displej a adaptivních 120 Hz

Z prvního pohledu na véčko v zavřeném stavu je dobře patrné, že si velkou změnou prošel čelní displej. Jeho uhlopříčka je nově čtyřikrát větší (1,9"), přičemž jemnost činí velmi solidních 303 pixelů na palec. Na rozdíl od předešlé generace, kde displej primárně upozorňoval na přijaté notifikace a případně jej bylo možné využít jako hledáček fotoaparátu, má nová, větší obrazovka mnohem širší možnosti využití.

Na displeji je možné si bez problémů přečíst doručenou zprávu nebo si na něj připnout praktické widgety. Díky větší uhlopříčce dokáže vykreslit mnohem více informací a jeho používání je také příjemnější. Jedná se o kvalitní AMOLED panel se zcela dostačující maximální svítivostí, takže není problém jej používat i na přímém slunci.

Novinky však můžete očekávat i po rozevření smartphonu, kde na uživatele čeká panel se 120Hz obnovovací frekvencí. Podobně jako u Foldu se jedná o frekvenci adaptivní, což znamená, že se může jednat klidně o 10 Hz, ale také až o 120 Hz. Zařízení vše automaticky nastaví dle potřeby, čímž se zároveň šetří baterie na rozdíl od obrazovek, které běží standardně na 60 Hz. Jemnost 425 PPI, tedy i Full HD+ rozlišení, zůstala identická s předchozí generací. Další velkou novinkou je však ochranná fólie, která má být nově o 80 % odolnější. Poškrábání při běžném používání by tak hrozit rozhodně nemělo, integrace selfie kamerky přímo pod obrazovku jsme se však zatím u této generace nedočkali.

Snapdragon 888 a fotovýbava z Galaxy S21

V oblasti výkonu nedělal Samsung žádné kompromisy, takže v uvnitř tiká Snapdragon 888 doprovázený 8 GB RAM až 256GB úložištěm typu UFS 3.1. Ústupky nečekejte ani u fotovýbavy, kde byl hlavní i ultraširokoúhlý objektiv přejat z Galaxy S21. Oba tak nabídnou 12 Mpx a doplňuje je 10Mpx selfie kamerka v „průstřelu“ uprostřed ohebného panelu. Sklíčko hlavních fotoaparátů přitom nově kryje Corning Gorilla Glass DX+, které by mělo mít lepší optické vlastnosti. Očekáváme tak velmi solidní výkon v oblasti kvality fotografií a videa, ačkoliv se na teleobjektiv nedostalo.

Co zůstalo identické s předchozí generací, to je baterie o kapacitě 3 300 mAh rozdělená do dvou bateriových článků. Nabíjet ji je možné jak kabelem skrze USB-C, tak bezdrátově pomocí standardu Qi. Zůstala také kapacitní čtečka otisků prstů, nově si však poslechneme zvuk Dolby Atmos ve stereo kvalitě.

Dostupnější než kdy předtím

Samsung Galaxy Z Flip3 dorazí na náš trh ve dvou variantách: se 128GB a 256GB úložištěm (vždy s 8 GB RAM). Cena startuje na mezigeneračně podstatně přívětivějších 26 999 Kč, za 128 GB navíc si zájemci připlatí 2 000 Kč. V rámci předobjednávek před oficiálním zahájením prodeje 27. 8. je také možné získat výkupní bonus ve výši až 7 000 Kč a roční službu Galaxy Care+ zdarma, viz podmínky na stránkách samsung.com.

Samsung Galaxy Z Flip 3 můžete zakoupit u autorizovaných prodejců Alza.cz, MP.cz, CZC.cz a dalších obchodech.