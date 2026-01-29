Samsung vylepšuje program Samsung Care+. Co je nového?

Společnost Samsung Electronics oznámila, že významně vylepšila svůj ochranný program Samsung Care+, který je nyní dostupný ve 17 evropských zemích, včetně České republiky. Ve zkratce nová verze programu především umožňuje uživatelům telefonů, tabletů, nositelných zařízení i počítačů využívat neomezené opravy bez nutnosti objednávání v autorizovaných servisních centrech.
„Zákazníci se na své přístroje spoléhají stále víc každý den a tím rostou i jejich nároky na ochranu,“ uvádí Sangwook Chun, výkonný viceprezident a ředitel týmu Samsung Care+ z divize Mobile eXperience Business v Samsung Electronics. „Proto jsme program Samsung Care+ vylepšili – nově nabízíme neomezené opravy a přidali jsme další provozovny po celé Evropě, kam můžou uživatelé rovnou bez objednání přijít, ať už jsou doma nebo v cizině.“
Novinky v programu zahrnují:
- Neomezené krytí při náhodném poškození: Samsung Care+ nyní pokrývá všechny typy náhodného poškození bez omezení počtu případů. Ať už zařízení spadne, namokne nebo utrpí jinou náhodnou škodu, opravy probíhají vždy s originálními díly.
- Bezproblémová péče doma i za hranicemi: Odpadá dosavadní limit 60 dnů při cestách do zahraničí. Uživatelé mohou navštívit libovolné autorizované centrum, reklamaci podat online nebo telefonicky 24/7.
- Opravy bez objednání i zasláním: Nově je k dispozici 175 provozoven pro okamžité opravy, a pokud si zákazník přeje, Samsung zajistí i vyzvednutí a doručení zařízení po opravě.
- Prodloužená záruka a výměna baterie: Program kryje opravy po celou dobu platnosti pojistky a umožňuje výměnu baterií s kapacitou pod 80 % původní hodnoty.
- Další úroveň ochrany: Uživatelé mohou přidat krytí proti krádeži a ztrátě zařízení s možností obdržet náhradní zařízení do 48 hodin. Funkce Samsung Knox Guard umožňuje na dálku zablokovat ukradené nebo ztracené přístroje.
V minulém roce se také kolega Ioannis Papadopoulos podíval na to, zda se pojištění Samsung Care+ skutečně vyplatí. Zkoumal konkrétní příklady, aby ukázal, kdy má smysl si službu aktivovat, a kdy je pro uživatele finančně výhodná. Už tehdy nám vyšlo, že například u vlajkového modelu Galaxy S25 Ultra může jít o dobrou volbu a novinky to samozřejmě umocňují. Oproti mnoha předraženým pojištěním má podle nás Samsung Care+ smysl, neboť mohou majitelé ušetřit i vyšší částky a navíc vše vyřeší sám výrobce telefonu, resp. jeho autorizovaná servisní střediska, tudíž je jistota, že v případě oprávněné pojistné události se nebudou muset zákazníci s nikým dohadovat apod.