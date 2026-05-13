Samsung vyhlásil válku otravným notifikacím. Umožní blokovat reklamní aplikace

Samsung v rámci aktualizace systémové aplikace Péče o zařízení přichází s rázným řešením pro jeden z nejotravnějších problémů současných chytrých telefonů. Na mysli máme spamování oznamovací lišty reklamami. Nová funkce v aplikaci verze 13.8.8.7 je navržena tak, aby automaticky identifikovala aplikace, které uživatele zahlcují nevyžádaným obsahem, jak informuje server Sammyguru (viz sammyguru.com). Pokud systém takové chování detekuje, okamžitě zasáhne a problematickou aplikaci přepne do režimu hlubokého spánku, čímž jí zabrání v dalším odesílání notifikací.
Nástroj funguje na dvou úrovních ochrany. První využívá interní seznam aplikací, které Samsung již dříve identifikoval jako chronické šiřitele reklam, a blokuje je automaticky. Druhá úroveň, nazvaná inteligentní blokování, neustále monitoruje příchozí oznámení a sama vyhodnocuje, zda frekvence a obsah zpráv nepřekračují únosnou mez. Výrobce sice přiznává, že automatické vyhodnocení nemusí být vždy stoprocentně přesné, ale pro většinu uživatelů jde o zásadní posun v komfortu používání telefonu.
Tato vychytávka se prozatím objevila v nadstavbě One UI 8.5 a představuje významné usnadnění správy telefonu. Zatímco dříve museli uživatelé zdroj otravných reklam hledat ručně a aplikaci buď pracně nastavovat, nebo rovnou odinstalovat, nyní za ně špinavou práci odvede samotný systém. Samsung tak dává jasně najevo, že čistota uživatelského prostředí a kontrola nad oznámeními jsou pro něj prioritou.