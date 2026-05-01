Nová nadstavba One UI 8.5 přichází na starší Samsungy. Dočkala se řada Galaxy S25

Michal Pavlíček
4
Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz
  • Nejnovější nadstavba je k dispozici na první modely řady Galaxy S25
  • V nejbližších dnech se dostane i celou další řadu telefonů Samsung Galaxy

Samsung v minulém týdnu konečně oficiálně oznámil vydání aktualizace prostředí One UI 8.5 na starší telefony Samsung. Doposud se z něj mohly těšit jen modely řady Galaxy S26 a následně novinky Galaxy A57 a Galaxy A37. Od 6. květně začala aktualizace řady Galaxy S25 v Jižní Koreji a na 11. květen byl v plánu v podstatě zbytek světa, včetně Evropy. A jak Samsung řekl, tak udělal.

Samsung Galaxy S25+

Dnes ráno nám na redakčních modelech Galaxy S25 Ultra a Galaxy S25+ přistála aktualizace přinášející nejnovější nadstavbu One UI 8.5, která je nadále založena na současném Androidu 16. Dle jihokorejského výrobce má však přinést hlubší integraci funkcí Galaxy AI. Vzhledově se lze těšit jen na drobné kosmetické úpravy a vyladění předchozího One UI 8.0. Výraznější změny pak dorazí až ve druhé polovině léta s One UI 9.0.

Aktualizace na One UI 8.5 v případě Samsungu Galaxy S25+

Tentokrát se jedná o větší aktualizace, samotný balíček má velikost bezmála 4,5 GB. Pokud nemáte neomezený datový tarif, bude vhodné ji stahovat na Wi-Fi. Trošku paradoxně s aktualizací ještě nepřichází květnové bezpečnostní záplaty, ty tak nadále zůstanou platné k 5. dubnu. Lze tak očekávat, že ještě ve druhé polovině května dorazí menší aktualizace s novými záplatami.

Jak jsme si řekli už výše, aktualizaci máme potvrzenou na modelech Galaxy S25 Ultra a Galaxy S25+. Není důvod pochybovat o tom, že by nejmenší model Galaxy S25 zůstal stranou. Naopak modely Galaxy S25 Edge a Galaxy S25 FE si zřejmě například den dva počkají. Na redakčním „FE“ prozatím aktualizace na One UI 8.5 není k dispozici.

Aktualizace na One UI 8.5 pro Samsung Galaxy S25 Ultra

Následně je zmiňována řada S24, která čítá modely Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra a Galaxy S24 FE. V těsném závěsu mají být i poslední generace skládacích telefonů, jmenovitě Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Fold6, Galaxy Z Flip7, Galaxy Z Flip7 FE a Galaxy Z Flip6. Samsung dále vyloženě potvrzuje aktualizaci i pro tablety z řad Galaxy Tab S11 a Galaxy Tab S10.

To však zdaleka nejsou všechny modely, které se aktualizace dočkají. Těšit se mohou i majitelé modelů z řad Galaxy S23, Galaxy S22, dokonce by mělo dojít i stařičký Samsung Galaxy S21 FE. Nezapomene se ani na střední třídu, kde nadstavby One UI 8.5 dočkají namátkou modely Galaxy A56, Galaxy A55, Galaxy A36, Galaxy A35, Galaxy A26 a mnohé další.

Diskuze ke článku
Pavel Drda
Fold7 už přišla aktualizace
Roman Bystřický (BystraR)
Teď dorazila aktualizace na můj S25 FE. 👍
Jakub Dufka
Z TriFold taky...
Lukáš Veverka
Na Flip 7 už taky dorazila
