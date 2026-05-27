Samsung už ceny neudrží. Kvůli RAM má v Řecku zdražit o několik tisíc korun

Výrobci chytrých telefonů dlouhodobě čelí nestabilním cenám komponent, přičemž v posledním roce představovaly největší zátěž neustále rostoucí náklady na především operační paměti. Doposud se výrobcům dařilo veškeré případné navýšení umořit tak, aby zákazník v podstatě neplatil vyšší částky, než doposud. Drobné zdražení v řadě Galaxy A od Samsungu lze opomenout, neboť celá tato řada nezdražovala několik posledních let.
Dle informací serveru Techmaniacs (viz techmaniacs.gr) však situace postoupila tak daleko, že Samsung bude nucen zdražit. V tuto chvíli se hovoří minimálně o řeckém trhu. Změna cenové politiky by měla nastoupit velmi brzy. Zprávy naznačují, že k úpravě cenovek směrem nahoru dojde již během června. Zdražení se dotkne vlajkových lodí klasické konstrukce i ohebných telefonů, jmenovitě tak půjde o modely řad Galaxy S a Galaxy Z, mimochodem včetně variant s přídomkem FE, u kterých Samsung dbá na cenu.
U modelů populární řady Galaxy S a skládaček Galaxy Z Fold7 a Galaxy Z Flip7 (FE) se očekává nárůst ceny přibližně o 100 eur, což je v přepočtu zhruba 2 500 Kč. Zatím není stoprocentně jasné, zda se zvýšení cen omezí pouze na základní paměťové varianty, avšak analytici předpokládají, že vyšší konfigurace s větší kapacitou úložiště a paměti RAM zaznamenají adekvátní cenový skok.
V tuto chvíli není potvrzeno, zda se cenové změna dotkne jen řeckého trhu, či se postupně přidají i další evropské regiony. Je nasnadě, že nepůjde jen o ojedinělé řešení Samsungu a s jistou formou navýšení cen bude nezbytné počítat u většiny předních výrobců.
- Flip7 512GB - představení 33.290,-, nyní 34.290,-
- Fold7 512GB - představení 55.990,-, nyní 56.390,-
- S25 512GB - představení 26.990,-, nyní 27.990,- (bylo i 29.390,-)
