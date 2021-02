Samsung spouští akci Galaxy Week! K novému telefonu přibalí stylová Buds Live zdarma

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Samsung spustil dvoutýdenní akční nabídku s názvem Galaxy Week. Pokud si od pondělí 22. 2. 2021 do neděle 7. 3. 2021 zakoupíte jeden z vybraných prémiových telefonů Samsung, získáte navíc jako bonus bezdrátová sluchátka Galaxy Buds Live v hodnotě 4 490 Kč. Nabídka je dostupná v e-shopu www.samsung.com/cz i u dalších vybraných prodejců elektroniky.

Pokud si během Galaxy Week pořídíte nové zařízení z řady Galaxy S21, Galaxy Note20, Galaxy Z Fold2 5G nebo ohebné véčko Galaxy Z Flip 5G, dostanete k nákupu „opravdu bezdrátová“ sluchátka Galaxy Buds Live v jakémkoli barevném provedení jako bonus. Bezdrátová sluchátka Galaxy Buds Live nabízí originální design snoubený s komfortem a kvalitním zvukem. Jsou vybavena 11mm wooferem zajišťujícím basy, které doplňuje 6,5mm tweeter pro lepší podání vysokých frekvencí.

Vyměňte starý za nový a získejte navíc 3 500 Kč

Do konce března navíc pokračuje akce Trade-in, v jejímž rámci lze získat bonus 3 500 Kč k výkupní ceně starého mobilního telefonu, pokud si zakoupíte telefon z řady Galaxy S21. Výkupní cena použitého mobilního telefonu se odvíjí od stavu zařízení a situace na trhu. Abyste mohli získat bonus, musíte doložit IMEI zakoupeného zařízení řady Galaxy S21 a doklad o koupi s datem od 29. 1. do 31. 3. 2021. Podrobné informace k akci je možné si prostudovat na stránkách novysamsung.cz.

Buďte bez starostí, za polovic ceny

Pokud chcete být bez starostí ve chvílích, kdy vám telefon vypadne z ruky, můžete využít nabídku pojištění telefonu z řady Galaxy S21 za polovinu původní ceny. Služba Samsung Care+ ochrání před náhodným poškozením mobilního telefonu po dobu až dvou let. Pokud chcete nabídku využít, je nutné uplatnit akční kód (který zákazníkům přijde do týdne od nákupu zařízení) do 16. března. Akce platí pouze pro zařízení zakoupená do 9. března 2021. Pro více informací navštivte samsungcareplus.com/cz, kde se dozvíte veškeré podrobnosti.