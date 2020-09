Když se řekne Galaxy Note20, pravděpodobně se vám vybaví vlajková varianta s přídomkem Ultra, která se chlubí 108Mpx fotoaparátem, novým typem ochranného skla nebo prémiovým designem. Ultra má však také cenově dostupnějšího sourozence a právě jemu se podíváme na zoubek v této recenzi.

Samsung Galaxy Note20 se dostal do redakcí o něco později než varianta „Ultra“, která tak získala dostatek času na to, aby zabodovala v recenzích po celém světě a strhla na sebe patřičnou pozornost. Note20 oproti tomu přináší několik zásadních kompromisů. V prvé řadě se jedná o 60Hz displej či plastová záda, která mohou spoustu zájemců snadno odradit. Na to, jak se mi telefon používal, vám odpovím na řádcích níže.

Samsung Galaxy Note20 (RECENZE) – Když na řadu přijdou kompromisy

Technické parametry Samsung Galaxy Note20 Kompletní specifikace Konstrukce 161,6 × 75,3 × 8,3 mm , 192 g , konstrukce: klasická, odolnost: IP68 / MIL-810G Displej Super AMOLED, 6,7" (2 340 × 1 080 px) Fotoaparát 12 Mpx , video: 7 680 × 4 320 px, 24 FPS Chipset Samsung Exynos 990 , CPU: 2×2,73 GHz + 2×2,25 GHz + 4×200 MHz Paměť RAM: 8 GB , vnitřní paměť: 256 GB , paměťové karty: ne Datové funkce HSPA: ano , LTE: ano , Wi-Fi: Wi-Fi 6, Bluetooth: 5.0, NFC: ano Operační systém Android 10 Akumulátor 4 300 mAh , bezdrátové nabíjení: ano Dostupnost , 23 317 Kč

Obsah balení: jako u modelu Ultra

V krabičce Galaxy Note20 je telefon, sluchátka AKG s USB-C, napájecí adaptér a datový/nabíjecí kabel typu USB-C/USB-C. Osobně bych uvítal ochranné pouzdro, které však Samsung standardně ke svým telefonům nedodává.

Nelíbilo se nám ochranné pouzdro by přišlo vhod

Konstrukční zpracování: bytelná konstrukce, méně prémiové materiály

Samsung Galaxy Note20 vesměs kopíruje design většího sourozence Ultra. Na pravé straně najdeme ovládací tlačítka s příjemným a jistým stiskem, nahoře pak slot pro dvojici nanoSIM karet. USB-C je dole, stejně jako mřížka reproduktoru a chytré pero S Pen, které je umístěno v levém rohu. Osobně bych (jako pravák) preferoval, kdyby bylo na opačné straně, ani s tímto umístěním jsem však neměl větší problém.

Důležité je zmínit podporu zvýšené odolnosti IP68, takže si můžete vzít telefon i k bazénu či do koupelny. Rovněž design zadní strany potěší všechny, kteří jsou alergičtí na velké moduly fotoaparátu. Zde je spíše decentní a příliš nevystupuje nad povrch zad.

Samsung Galaxy Note20 vs. Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G

Plastová záda k telefonu za 25 tisíc korun prostě nepatří.

Bohužel právě záda, která jsou plastová, budou z konstrukčního hlediska mou největší výtkou. Proti polykarbonátu nelze nic namítat, nikoliv však u telefonu s cenovkou 25 tisíc korun. I značně levnější mobily mají záda skleněná a v tomto ohledu mě Galaxy Note20 jednoznačně zklamal. Plastový povrch nejenže není prémiový, ale zároveň také znamená, že se záda telefonu mnohem rychleji poškrábou, když nenasadíte ochranné pouzdro. Za jedinou výhodu tak lze považovat snad jen mírně nižší hmotnost či lepší přilnavost telefonu, když jej držíte v ruce.

Líbilo se nám kvalitní zpracování

zvýšená odolnost IP68

takřka nevystupující modul fotoaparátu