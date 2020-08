Originality je ve světě „opravdu bezdrátových sluchátek“ jako šafránu. Po představení Apple AirPods se rozhodla většina výrobců vydat stejným směrem a nabízet sluchátka, která doslova trčí z uší, nebo naopak vsadit na ucelenější konstrukci, jež stále vyčnívá z uší, nemá však již protáhlý konec. A právě nové „fazolky“ Samsung Galaxy Buds Live jsou v tomto ohledu revoluční. Přináší totiž zcela nový design a navzdory peckové konstrukci také ANC. Jak se povedla?

Naposledy testovaná Samsung Galaxy Buds+ přinesla několik vítaných změn oproti původní verzi Galaxy Buds. Jako dalším logickým krokem se tak jevilo představit nová Galaxy Buds+ s podporou aktivního potlačení hluku. Namísto toho však Samsung představil bezdrátová sluchátka peckové konstrukce s ANC a opravdu netradičním designem. Mají na to stát se prodejním hitem stejně jako Galaxy Buds(+)?

Samsung Galaxy Buds Live – videorecenze

Technické parametry Samsung Galaxy Buds Live

Hmotnost (pouzdra/sluchátka) 42,2 g/5,6 g Barevná provedení Mystic Bronze, Mystic White, Mystic Black Připojení Bluetooth 5.0 Kodeky SBC, AAC, Samsung Scalable (proprietární) Délka poslechu (dle výrobce) až 8 hodin hudebního poslechu bez ANC , až 6 hodin s ANC Celková délka poslechu (při dobíjení z pouzdra) až 29 hodin bez ANC, až 21 hodin s ANC Zvýšená odolnost ano, IPX2 Obsah balení sluchátka, USB-C/USB-A nabíjecí kabel, příručka pro rychlý start a silikonové nástavce dvou velikostí Výrobcem doporučená cena 5 499 Kč

Konstrukční zpracování: hlavně stylově

Samsung Galaxy Buds Live neboli „fazole“, jak je někteří nazývají, jsou, co se designu týče, naprosto revoluční. Po dlouhé době tak kromě bezdrátových sluchátek konstrukce AirPods, případně plošek trčících z uší, se k nám dostává něco úplně nového. Ještě více než fazolovitý tvar přitom zaujme lesklá vnější strana, kterou bych si v testované bronzové variantě dovolil označit za extravagantní, a také fakt, že se jedná o pecky, nikoliv špunty, jak byste pravděpodobně čekali.

Nyní budete leštit nejen telefon, ale i sluchátka.

Galaxy Buds Live tak podle mého názoru cílí primárně na uživatele, pro které hraje nejdůležitější roli design a do jisté míry také praktičnost. Tato sluchátka vám totiž po nasazení z uší rozhodně trčet nebudou, vcelku pohodlně tak s nimi můžete ležet i na boku (s hlavou na polštáři). Stejně tak vás pravděpodobně nijak nepohorší samotná hmotnost sluchátek (5,6 g u jednoho sluchátka), případně hmotnost pouzdra (42 g). To je na rozdíl od pouzdra Galaxy Buds méně zakulacené a již na první pohled připomíná krabičku od šperku. Pant pouzdra, které je kompletně plastové, má ideální tuhost a o dovření se stará sada magnetů.

Samotná sluchátka jsou dodávána s náhradními silikonovými nástavci kruhového tvaru (které jsou v balení celkem dva), které mně osobně lépe seděly v uších. Sluchátka samotná jsou vybavena celkem třemi mikrofony, infračerveným senzorem a speciálním „průduchem“, který má minimalizovat nepříjemný pocit při dlouhodobém nošení. Vnější lesklá strana pak (alespoň v bronzové variantě) snadno zachytává otisky prstů, takže budete jednou za čas leštit nejen telefon, ale také sluchátka. Jedná se zkrátka o ústupek designu.

Galaxy Buds Live nechybí odolnost IPX2.

Komfort nošení je oblast, která je v případě těchto sluchátek poměrně těžko hodnotitelná. Každý uživatel má zpravidla jiný tvar ucha a podle toho mu také vyhovují jiná sluchátka. Za sebe mohu říct, že mě Galaxy Buds Live příjemně překvapila tím, že v uších dobře drží, a to i přestože se nejedná o špunty, které obvykle preferuji. Například klasické Apple AirPods mi neustále vypadávají z uší, u Galaxy Buds Live jsem s tím však problém neměl. Nutno také podotknout, že sluchátka mohou (alespoň z dálky) připomínat náušnice nebo jinou ozdobu v uchu, což umocňuje právě lesklý povrch. Ne každému se to musí líbit, ale něco mi říká, že právě něžné pohlaví by z designu mohlo být nadšeno.

Abych však nějak zhodnotil pohodlnost nošení sluchátek, uvedu, že jsem je vcelku komfortně mohl používat hodinu až dvě. Při rozhodování o koupi byste si měli sluchátka v ideálním případě vyzkoušet a zjistit, zda vám vyhovují a dobře drží v uších. Na závěr pochválím zvýšenou odolnost IPX2, díky níž se nemusíte bát si se sluchátky jít například zaběhat.

Líbilo se nám kvalitní zpracování

zvýšená odolnost

nízká hmotnost

originální design…