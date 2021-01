Po sérii úspěšných sluchátek Galaxy Buds přichází Samsung s nejnovějším modelem s přídomkem Pro, který disponuje technologií aktivního potlačení hluku, je vysoce odolný a přináší i nový design a dlouhou výdrž. Jak se sluchátka povedla? A odpovídá výbava vyšší ceně? To prozradím v této recenzi.

Na trend „opravdu bezdrátových sluchátek“, který odstartovala legendární Apple AirPods, chce dnes naskočit kdekdo. V dnešní recenzi se však zaměříme na nejnovější počin renomovaného výrobce Samsung, který navíc již nějaký ten pátek vlastní společnost AKG a její know-how patřičně využívá. Samsung Galaxy Buds Pro se mohou na první pohled zdát jako trefa do černého – mají dlouhou výdrž, jsou nadstandardně odolná a nechybí jim oblíbené ANC nebo naopak transparentní režim. Pojďme si je tedy podrobně zhodnotit.

Technické parametry Samsung Galaxy Buds Pro

Hmotnost (pouzdra bez sluchátek/sluchátka) 44,9 g/6,3 g Barevná provedení černá Phantom Black, fialová Phantom Violet, stříbrná Phantom Silver Připojení Bluetooth 5.0 Kodeky Scalable, SBC, AAC Délka poslechu (dle výrobce) až 8 hodin hudebního poslechu (bez ANC) Celková délka poslechu (při dobíjení z pouzdra) 28 hodin poslechu (bez ANC) Obsah balení sluchátka, USB-C/USB-C nabíjecí kabel, příručka pro rychlý start a silikonové náušníky tří velikostí Výrobcem doporučená cena 5 990 Kč

Konstrukční zpracování: pohodlná, přesto odolná

Sluchátka dorazila se zcela novým designem, který je odlišný od Galaxy Buds+ i Galaxy Buds Live. Konstrukce nově neobsahuje prostor pro silikonové ploutvičky, stále zde však najdeme silikonový nástavec, který si zasunete do zvukovodu. Díky tomu sluchátka v uších velmi dobře drží, a to i při sportovních aktivitách (běhu), Galaxy Buds se silikonovými ploutvičkami jsou na tom však subjektivně v této oblasti ještě o trochu lépe.

Samotná sluchátka (bez pouzdra) každopádně splňují nevídaně vysokou certifikaci odolnosti IPX7, což znamená, že je můžete kromě potu, deště či sněhu vystavit klidně i ponoření do vody (až 1 m po dobu 30 minut). Možná si říkáte, že tuto funkci stejně nikdy nevyužijete, ale věřte mi, že až vám Galaxy Buds Pro spadnou v zimě na zem do bláta, budete za možnost opláchnout je pod vodou neskonale vděční. Opláchnutí jsem osobně zkoušel a ani po rychlém usušení a zpětném nasazení do ucha jsem nevnímal žádné zkreslení zvuku.

Sluchátka můžete klidně opláchnout pod vodou.

Pouzdro pak tvarem připomíná pouzdro z Galaxy Buds Live, není tedy tak oválné jako třeba u Galaxy Buds+. Rozměry jsou příjemné stejně jako hmotnost (se sluchátky uvnitř zhruba 56 gramů), tuhost otevírání víka je tak akorát. Při zavírání naopak pomůže pružinka, která pouzdro dovře místo uživatele. V testované černé variantě vypadá navíc velmi nenápadně stejně jako sluchátka samotná. Pochválit mohu také kvalitní zpracování sluchátek i pouzdra, v tomto ohledu zkrátka není co vytknout. Environmentálně smýšlející navíc potěší, že 20 % materiálů použitých na výrobu pouzdra a sluchátek pochází z recyklovaných plastů.