Některé aktualizované Samsungy nedostanou všechny funkce One UI 7.0

Jak dodává gsmarena.com, v rozhovoru také padlo, že některé funkce One UI 7 spojené s umělou inteligencí nebudou dostupné pro starší zařízení. Vybrané funkce totiž vyžadují k běhu modernější hardware, takže nebudou na starších telefonech Galaxy k dispozici.

Jednou z těchto funkcí je Now Brief, který vyžaduje výkonné NPU. V rozhovoru se pak výslovně nezmiňují další funkce, pravděpodobně proto, že Samsung stále pracuje na tom, aby jich chybělo i na nejlevnějších zařízeních co nejméně.

Původní zpráva z 13. 2. 2025

Samsung tradičně vydává aktualizace One UI pro své prémiové telefony ještě před koncem roku, ale letos došlo ke zpoždění příchodu One UI 7.0. Společnost nyní skrze tiskovou zprávu objasnila důvody tohoto posunu. Hlavním cílem bylo zajistit, aby aktualizace přinesla výrazné zlepšení uživatelského zážitku.

Výrobce k této situaci uvedl: „Chtěli jsme si dát více času, abychom zajistili, že One UI 7.0 přinese co nejpůsobivější uživatelský zážitek.“ Kromě toho společnost pracovala na lepší optimalizaci softwaru a vylepšení výkonu. Vývojáři se zaměřili na zdokonalení stability systému a rozšíření možností umělé inteligence, což vyžadovalo delší testování a úpravy.

Sally, EVP a vedoucí týmu výzkumu k situaci uvedla, že v případě One UI 7.0 zvolil Samsung zcela odlišný přístup vývoje ve srovnání se staršími verzemi. Zatímco na nové verzi se většinou pracuje zhruba rok, u nejnovějšího vydání práce probíhají zhruba 2 až 3 roky. Jihokorejský výrobce hodlal vytvořit propracovanou nadstavbu s mnoha novými funkcemi.

Tento přístup ukazuje, že Samsung se více soustředí na kvalitu a uživatelský komfort, než aby uspěchal vydání ne zcela odladěného softwaru. Výsledkem by tak měla být stabilnější a lépe optimalizovaná verze One UI 7, která nabídne plynulejší výkon a nové funkce. Nadále však bohužel nevíme, kdy bude spuštěna aktualizace pro starší modely. Předpokládá se, že řada Galaxy S24 by měla aktualizaci přijímat do konce února.