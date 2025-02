Konečně první informace. Kdy starší Samsungy obdrží One UI 7.0?

Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz

Situace kolem aktualizace telefonů Samsung na nejnovější Android 15 a nadstavby One UI 7.0 je poměrně neutěšená. Výrobce známý pro své rychlé aktualizační procesy letos zaspal. Ať už byl důvod velké práce na zásadně pozměněné nadstavbě, či šlo o jiné příčiny. všichni uživatelé starších modelů, včetně prémiových řad Galaxy S, stále čekají. To vše v době, kdy mnohá konkurence už Android 15 má. Na obranu Samsungu lze říci alespoň to, že například bezpečnostní aktualizace probíhají tak, jak mají. Kupříkladu tedy i v měsíčním cyklu u podporovaných modelů.

Hlavní obrazovka ve One UI 7.0

Doposud nebyl znám žádný časový termín, kdy by aktualizační proces mohl započít. Změna nastává dnes, kdy GSMarena (viz gsmarena.com) zveřejnila možná jízdní řád aktualizací a my se tak můžeme podívat na alespoň možná data, kdy se na daných modelech objeví Android 15 a One UI 7.0.

18. dubna

Vše má dle současných informací začít 18. dubna 2025, kdy bude aktualizace vydána na modely Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 FE, Galaxy Z Fold6 a Galaxy Z Flip6. Jinými slovy všechny prémiové kousky roku 2024.

25. dubna

Jen o týden později se připojí další skupinka, a to modely Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra, Galaxy Z Fold5 a Galaxy Z Flip5. K této sestavě prémiových kousků z roku 2023 se připojí ještě Samsung Galaxy A54.

16. května

Po třítýdenní přestávce má přijít na řadu obsáhlejší vlna aktualizací, jejíž součástí mají být modely Galaxy S23 FE, Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra, Galaxy Z Fold4, Galaxy Z Flip4, Galaxy A34, Galaxy A53 a Galaxy A33.

23. května

Na sklonku května se ke šťastným s Androidem 15 mají připojit modely Galaxy S21, Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra, Galaxy S21 FE, Galaxy Z Fold3 a Galaxy Z Flip3.

Jedná se o poměrně komplexní jízdní řád, dokud si nevšimnete, že nejsou zmíněné loňské modely Galaxy A55 a Galaxy A35, která aktualizaci samozřejmě také dříve či později obdrží. Nutné je rovněž dodat, že výše uvedené termíny nejsou nijak podloženy informacemi od Samsungu a je tak nezbytné je brát s rezervou.