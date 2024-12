Na starší Samsung Galaxy Watch se dostává One UI 6. Co se hodinky naučí?

Samsung už před dvěma týdny oznámil, že nejnovější prostředí One UI 6 Watch z Galaxy Watch Ultra a Galaxy Watch7 bude brzy k dispozici pro širší škálu Galaxy Watch prostřednictvím aktualizace softwaru. A jak jsme se nyní dozvěděli ze světa (například prostřednictvím gsmarena.com), update by měl již být dostupný například i pro Galaxy Watch4, tedy nejstarší hodinky, jichž se nová verze systémů týká.

One UI 6 Watch přitom přináší novinky, jako je Energy Score, jehož prostřednictvím mohou uživatelé lépe porozumět svému fyzickému a psychickému stavu pomocí intuitivního skóre odvíjejícího se od různých zdravotních ukazatelů včetně spánku, aktivity, srdeční frekvence ve spánku a variability srdeční frekvence ve spánku. A když už jsme u spánku, i jeho sledování je vylepšeno prostřednictvím algoritmů umělé inteligence.

