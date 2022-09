Samsung pracuje na neotřelém „Face ID“ s dvojicí kamer skrytých pod displejem

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Mezi dostupné způsoby biometrického ověření uživatele patří v současnosti kontrola otisků prstů a také sken obličeje, přičemž obě mají přednosti i nevýhody pro specifické způsoby použití. A ačkoliv je v oblasti biometrického rozpoznávání obličeje v současnosti považován za vítěze Apple s technologií Face ID, zatímco Samsung se spoléhá i u svých nejdražších telefonů pouze na 2D sken (ultrazvuková čtečka otisků prstů je tedy pro většinu uživatelů jasnou volbou), zvažuje jihokorejský výrobce zajímavé nové řešení.

Samsung, který v minulosti přinesl například rozpoznávání duhovek, od čehož však následně upustil, by měl podle patentu, na který odkazuje galaxyclub.nl přinejmenším zvažovat sestrojení technologie, která umožňuje identifikovat obličej uživatele pomocí dvou pod displejem skrytých kamerek. Patent, který výrobce odeslal na Korejský patentový úřad již v roce 2021, pak obsahuje také sadu náčrtů, které pomohou osvětlit, jak by měla technologie fungovat.

Hlavní myšlenka spočívá v ověření totožnosti uživatele hned ze dvou úhlů, čímž je možné vytvořit 3D model namísto pouhého 2D skenu. Díky technologii UDC (Under Display Camera), tedy kamerek ukrytých pod obrazovkou, které v současnosti najdeme u nejnovějšího Z Foldu a loňského Z Foldu3, by pak uživatele nerušil žádný snímač. Kvůli tomu si ostatně například Apple musel ponechat i u modelů Pro pilulkovitý průstřel Dynamic Island. Dvě kamerky jsou od sebe přitom poměrně hodně vzdáleny, aby mohly zachytit obličej z různých úhlů. V patentu je rovněž zmíněna možnost kontrolovat velikost zorniček, která se mění na základě světelných podmínek, což by mohl být další bezpečnostní prvek během rozpoznávání uživatele.

Technologie rozpoznávání obličeje pomocí dvojice UDC kamerek by mohla kontrolovat rovněž velikost zorniček

Jistě bude zajímavé sledovat, jestli se Samsung rozhodne přetavit tento patent v realitu, případně jak si se skenováním obličeje poradí dvojice UDC kamer, které mají alespoň v tuto chvíli poměrně nízkou kvalitu a musí si notně dopomáhat speciálními algoritmy.