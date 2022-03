To je ale výřez. Samsung možná připravuje odvážný ohebný telefon

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Patentové přihlášky bývají zajímavým zdrojem informací o tom, kam by se mohl ubírat vývoj v budoucnu. Ten bude bezesporu patřit ohebným displejům, u nichž výrobci stále hledají ten ideální tvar. Server nl.letsgodigital.org upozornil na patentovou přihlášku Samsungu pojmenovanou poněkud nudně jako elektronické zařízení s elektronickým displejem. Hned první obrázek ale dává tušit, že tohle nebude jen další Flip nebo Fold.

Normálně vypadající smartphone se totiž rozevře do tvaru připomínajícího obrácené písmeno L. Základní myšlenkou je tak zřejmě poskytnout uživateli větší zobrazovací prostor, ale zároveň mu nechat možnost držet telefon jednou rukou. Pokud by se tomu přizpůsobilo i ovládání, byla by to jistě nejen efektní, ale i efektivní alternativa. Takové změny by mohly být zároveň součástí Androidu 12L, který má větší plochu ohebných displejů využívat lépe než současné verze.

Render vytvořený podle patentového nákresu vypadá opravdu působivě.

S podobnou myšlenkou si nedávno pohrával i konkurent Samsungu, jihokorejské LG. Jeho Wing realizoval zase smartphone rozložený do tvaru písmene T, avšak bez ohebných displejů, jen čistě mechanickým řešením. Ani tento odvážný nápad však mobilní divizi LG nezachránil a zanedlouho poté se stáhla ze světového trhu.