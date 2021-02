Samsung pošle One UI 3.1 na spoustu starších telefonů

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Samsung dnes skrze oficiální stránky informoval, že rozšíří nejnovější prostředí One UI 3.1 na vybrané starší modely z let 2020 a 2019. One UI 3.1 debutovalo v minulém měsíci v řadě Galaxy S21 a přináší hned několik novinek. Týkají se fotoaparátů a práce se snímky. Vylepšila se funkce Single Take, pomocí které telefon nově pořídí různé záběry z různých fotoaparátů. Vhod přijde nástroj pro vymazání nechtěných prvků z vašeho snímku.

Zmínit lze také možnost nahrávat zvuk při záznamu videa z vícero mikrofonů, například na těle telefonu a ze spárovaných Bluetooth sluchátek. Tato funkce je dostupná v Pro režimu a i po aktualizaci na One UI 3.1 bude k dispozici pouze pro řady Galaxy S20, Galaxy Fold a Galaxy Flip. Mezi další nové funkce patří Eye Comfort Shield, která automaticky spravuje škodlivé modré světlo na displeji. Stará se o regulaci po celý den. Nově můžete počítat také se soukromým sdílením, kdy lze například odstranit metadata z fotografií, případně časově omezit přístup k souboru pro druhou stranu.

Aktualizace se dle informací od Samsungu šíří počínaje dnešním dnem. Průběh však bude postupný a na konkrétní modely a trhy se aktualizace může dostat v horizontu několika dní a týdnů.

Na které modely se dostane nadstavba One UI 3.1?