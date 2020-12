Samsung posílá nejnovější Android 11 na loňskou řadu Galaxy Note10

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Samsung pokračuje v procesu aktualizace na nejnovější Android 11. Po hlavních modelech Galaxy S20 a Galaxy Note20 přichází na řadu i loňské kousky. Aktuálně se aktualizace objevila na Galaxy Note10+ a Galaxy Note10. Pakliže máte jeden ze dvou zmíněných mobilů, očekávejte aktualizaci s označením N97xFXXU6ETLL.

Kromě nejnovějšího Androidu 11 se dočkáte také současných prosincových bezpečnostních záplat a dojde samozřejmě též na očekávanou nadstavbu One UI 3.0. Aktuálně se aktualizace šíří mezi německými uživateli, o čemž informuje sammobile.com. Je však nasnadě, že v následujících dnech týdnech doputuje do dalších regionů, a to včetně Česká republiky.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Samsung Galaxy Note10+ 256 GB Rozměry 162,3 × 77,2 × 7,9 mm , 198 g Displej Super AMOLED, 6,8" (3 040 × 1 440 px) Fotoaparát 12 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Procesor Samsung Exynos 9825 , 2×2,73 GHz + 2×2,31 GHz + 4×1,95 GHz Paměť RAM: 12 GB , úložiště: 256 GB , microSD Akumulátor 4 300 mAh Kč