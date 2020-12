Samsung dnes vypouští Android 11 pro řadu Galaxy S20. Co přináší One UI 3?

Fotografie: Samsung

Po upgradu v rámci programu přednostního přístupu k novým verzím se One UI 3 začne zavádět dnes v Koreji, USA a na většině evropských trhů na zařízeních řady Galaxy S20 (Galaxy S20, S20+ a S20 Ultra). V následujících týdnech bude postupně k dispozici v dalších regionech a na více zařízeních, včetně řady Galaxy Note20, Z Fold2, Z Flip, Note10, Fold a S10. Na zařízeních Galaxy A bude upgrade k dispozici v první polovině roku 2021.

„Uvedení One UI 3 je součástí našeho závazku nabízet majitelům zařízení Galaxy nejlepší podmínky pro používání mobilních zařízení tím, že jim umožníme přístup k nejnovějším inovacím OS, jakmile budou k dispozici,“ říká Dr. TM Roh, prezident a vedoucí oddělení Mobile Communications Business Samsung Electronics. „One UI 3 představuje nedílnou součást našeho úsilí neustále vytvářet další inovativní a intuitivní uživatelské prostředí pro své zákazníky po celou dobu životního cyklu jejich zařízení. Když si pořídíte zařízení Galaxy, získáte zároveň bránu k novým, dosud netušeným budoucím zážitkům.“

Přepracovaný design

Vylepšení designu v One UI 3 přináší ještě větší jednoduchost a eleganci při používání tohoto rozhraní, které si uživatelé Galaxy velmi oblíbili. V rámci rozhraní se vizuálně vylepšily funkce, které nejčastěji spouštíte a používáte – například domovská obrazovka, zamykací obrazovka, oznámení a Rychlý panel – s cílem zvýraznit důležité informace. Nové vizuální efekty, například zatmívání/rozmazání notifikací, vám pomůžou rychle se soustředit na to, co je nejdůležitější. Přepracované widgety zase pomáhají udržovat uspořádaný, čistý a stylový vzhled domovské obrazovky.

One UI 3 se neliší pouze vzhledem, ale přináší i jiné pocity při používání. Plynulejší pohybové efekty a animace v kombinaci s přirozenou hmatovou odezvou při navigaci a používání telefonu by měly působit mnohem příjemněji. Vytrácení zamykací obrazovky vypadá lépe, posuvná tlačítka se pod prsty přesunují plynuleji a stisknutí tlačítek vypadá realističtěji. Přechod mezi zařízeními pak probíhá přirozeněji, protože One UI poskytuje ucelené prostředí v širším ekosystému Galaxy díky podpoře nových funkcí, které jsou snadno dostupné napříč zařízeními.

Vylepšené každodenní funkce

Rozhraní One UI 3 bylo podle slov Samsungu navrženo s ohledem na maximální zjednodušení každodenního používání. Přepracované widgety zamykací obrazovky pomůžou ovládat přehrávání hudby a zobrazovat důležité informace, například události v kalendáři nebo rutinní činnosti, aniž byste museli zařízení odemykat. Sledování zpráv a konverzací je intuitivnější – oznámení aplikace o zasílání zpráv jsou seskupena vpředu a uprostřed, takže je můžete rychle číst a reagovat na ně. Rozšíření videohovoru na celou obrazovku vytváří při komunikaci s lidmi pocit, že jste jim mnohem blíže.

S One UI 3 se dočkala vylepšení i funkce zoomu fotoaparátu s podporou umělé inteligence, automatického zaostřování a automatické expozice. Třídicí kategorie v Galerii vám navíc pomůžou rychle najít požadované fotografie. Když si prohlížíte určitou fotografii a přejedete prstem po obrazovce nahoru, zobrazí se vám související skupina fotografií. Abyste měli jistotu, že se žádná z těchto vzpomínek neztratí, můžete své upravené fotografie kdykoli vrátit do původního stavu, a to i po jejich uložení.

Rozšířené možnosti přizpůsobení telefonu individuálním požadavkům

„Chceme, aby si uživatelé mohli volně přizpůsobit uživatelské rozhraní podle svých preferencí. Například pokud často zapínáte tmavý režim nebo sdílíte svůj mobilní hotspot, pomocí nových možností přizpůsobení Rychlého panelu to teď můžete dělat jednoduchým přejetím a klepnutím prstem. Můžete také sdílet obrázky, videa nebo dokumenty mnohem jednodušeji než kdykoli předtím. Na seznam k sdílení obsahu si můžete snadno „připnout“ nejčastěji používané destinace ke sdílení, například kontakt, aplikaci pro zasílání zpráv nebo e-mail. Kromě toho vám One UI umožňuje udržovat různé profily pro váš pracovní a soukromý život, což omezuje riziko, že byste něco nechtěně poslali nesprávné osobě,“ uvádí Samsung v tiskové zprávě.

Vylepšení Rychlého panelu mezi verzemi One UI 2 (vlevo) a One UI 3 (vpravo)

Abyste mohli ještě víc přizpůsobit uživatelské prostředí, můžete umístit widgety na domovskou obrazovku a upravit průhlednost tak, aby lépe ladily s vaší tapetou, nebo změnit design a barvu hodin zobrazovaných při vypnutém telefonu (Always On Display) nebo na zamykací obrazovce. Pro větší personalizaci můžete dokonce přidat na obrazovku příchozích/odchozích hovorů nějaké video.

Rozhraní One UI 3 bylo podle slov Samsungu vytvořeno s ohledem na uživatele, včetně nových aplikací pro digitální pohodu, které pomůžou identifikovat a zlepšit vaše digitální zvyklosti. Můžete si rychle prohlédnout příslušné informace, například týdenní změny v čase stráveném prohlížením displeje nebo využití za jízdy, abyste si mohli udělat dobrou představu, jak a kdy zařízení Galaxy používáte.

Společnost Samsung dodává, že pokračuje ve vývoji uživatelského prostředí Galaxy a plánuje počátkem roku 2021 další aktualizace One UI spolu s uvedením nového vlajkového modelu.