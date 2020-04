Samsung nabízí slevu na 8 telefonů. Ušetřit můžete až 5 tisíc korun

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Samsung se rozhodl zatraktivnit nabídku chytrých telefonů a připravil si časově omezenou slevovou akci pro všechny. Tentokrát se vše točí kolem speciálních promokódů. Po jejich zadání se sníží cena u 8 telefonů řady Samsung Galaxy. Vůbec největší snížení ceny se po zadání promokódu samsung5000 dočkáte u Galaxy Note10, jehož cena klesne z 26 990 Kč na 21 990 Kč. Obdobně velká sleva, 4 500 Kč, vás čeká u loňského Samsungu Galaxy S10+. Zajímavě pak vypadá i snížení ceny u Galaxy A71, který můžete pořídit za necelých 10 tisíc korun.

Slevové akce

Slevová akce je samozřejmě časově omezena, a to do 19. dubna 2020. Probíhá nejen v oficiálním obchodě Samsungu, ale také v partnerských obchodech. Jmenovitě jde o Alfa Computer, Alza.cz, Comfor, Datart, ElectroWorld, Elvia Pro, ExaSoft Holding a.s, EXPERT ČR s.r.o., Mobil Pohotovost, Okay, Planeo, Smarty.cz, SOFTCOM Group, Smarty.cz, Sunnysoft.cz a TS Bohemia.