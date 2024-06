Samsung opět „applovatí“? Podívejte se na konstrukci sluchátek Galaxy Buds3 Pro

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Doby, kdy nosila bezdrátová sluchátka jen malá hrstka uživatelů, jsou dávno pryč a své o tom ví i Samsung, který na trh přinesl již několik různých sluchátek Galaxy Buds. Již od první generace si přitom šel vlastní cestou. Sluchátka měla silikonové „ploutvičky“ (pro bezpečné uchycení v uších uživatele třeba i během sportovních aktivit) a zároveň jim scházela tolik typická „nožička“, se kterou prorazila AirPods, jež se o masové rozšíření tohoto typu sluchátek zasloužila nejvíc.

Samotná konstrukce s nožičkou je však v mnoha ohledech jednoduše praktičtější než sluchátka bez ní. Jedná se konkrétně o možnost snadného vytažení/nasazení sluchátek z/do uší, respektive mít vůbec sluchátka „za co držet“, čímž se minimalizuje riziko, že skončí ztracená. Dalším výrazným benefitem této konstrukce je vzdálenost mikrofonu od úst uživatele, kdy bude mikrofon v nožičce vždy blíže zdroji zvuku, respektive ústům, čímž je zajištěna vyšší kvalita během hovorů. V neposlední řadě by někdo mohlo namítnout rovněž to, že se tato sluchátka snáz ovládají, neboť mají zpravidla ovládací prvky integrované právě do nožiček, a není tak potřeba ťukat na část (či ji mačkat), která je přímo v uchu.

Nooooo!! Say it isn't soooo @evleaks, not the Galaxy Buds3 Pro looking like airpods 🤢 pic.twitter.com/f3KFSZdlfo — Asian Geek Squad (@AsianGeekSquad) June 10, 2024

Kvůli zmíněným důvodům vlastně ani tolik nepřekvapí, že by příští Galaxy Buds měla mít nožičku, jak naznačuje upravený render Evana Blasse. Nová sluchátka by měla údajně rovněž disponovat LED páskem, podporu prostorového zvuku i mít pokročilé (adaptivní) ANC. O bezdrátový přenos se má postarat technologie Bluetooth 5.4 a výdrž by měla činit až 30 hodin (včetně energie uložené v pouzdru). Lze předpokládat, že k odhalení sluchátek dojde během letního Galaxy Unpacked, kde bychom se měli dočkat rovněž představení nových skládaček či chytrých hodinek.