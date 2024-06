Samsung se loučí se systémem Tizen. Kterým hodinkám příští rok vyprší podpora?

Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz

Segment chytrých hodinek se poměrně dynamicky vyvíjí a co bylo před lety standardem, dnes už neplatí. To můžeme říci například o operačním systému Tizen, který Samsung po několik let nasazoval do chytrých hodinek. Od příchodu posledních hodinek s tímto systémem, Samsung Galaxy Watch3, uplynuly již 4 roky. Od té doby Samsung přesedlal na systém Wear OS a dle očekávání dojde k definitivnímu útlumu podpory Tizenu. Informuje o tom galaxyclub.nl s odkazem na oznámení aplikace Galaxy Store.

Co se bude dít?

Samsung poměrně přesně nastínil ve formě časové osy, s čím musí dosavadní uživatelé hodinek se systémem Tizen počítat. Počínaje 30. září 2024 už nebude možné do hodinek stahovat zpoplatněné aplikace. Od 31. května 2025 už pak nebude možné do hodinek stáhnout žádný obsah ani aplikace. Nainstalované aplikace však budou funkční i nadále. Máte tak několik posledních měsíců si případně stáhnout vše, co byste v budoucnu mohli upotřebit.

Kterých modelů se konec týká?

Všech výše zmíněných modelů chytrých hodinek se týká to, že dojde k omezení instalace aplikací a dalšího obsahu. Nadále je bude možné využívat, avšak neočekávejte žádné nové funkce. Například poslední aktualizace na Galaxy Watch 3 dorazila na sklonku loňského roku a přinesla převážně jen několik nových ciferníků.

Pokud máte novější hodinky od Samsungu, což platí obecně pro Galaxy Watch 4 a novější, které již využívají operační systém Wear OS, nic se pro vás nemění a vše bude fungovat tak, jak jste doposud zvyklí.