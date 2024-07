Nemůžete se dočkat sluchátek Samsung Galaxy Buds3? Podívejte se na jejich rozbalení

Velký den pro Samsung nadejde již zítra, dočkáme se příchodu hned několika novinek. Mezi nimi mají figurovat i nová bezdrátová sluchátka Galaxy Buds3. Pokud je například již vyhlížíte a nemůžete se dočkat, může vám poslední hodiny čekání ukrátit uniklý unboxing.

Shhhh 🫢 hello there the white and gray edition of the upcoming galaxy buds 3 is here what you think of this design? @TheGalox_ @AnxiousHolly pic.twitter.com/1ZwxfMu2Ku