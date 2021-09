Samsung One UI 4.0 beta nabírá zpoždění

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Ještě v půlce léta to vypadalo, že příchod One UI 4.0 pro vybrané telefony od Samsungu je otázkou pár dní, nanejvýš týdnů. První odklad sliboval start 9. září pro majitele řady Galaxy S21 v Jižní Koreji, ale ani tento termín se výrobci nepodařilo dodržet. Nový termín však nesdělil a pouze tvrdí, že to bude „brzy“.

One UI 4.0 bude založen na Androidu 12. Kromě některých novinek z tohoto systému také přidá svoje vlastní. Výrazně by se mělo změnit uživatelské rozhraní po designové stránce, přepracovaná bude správa notifikací a uživatelé se dočkají nové aplikace pro fotografování.

Seznam telefonů, kam UI 4.0, respektive Android 12 zavítá, je skutečně obsáhlý. Vedle série Galaxy S21 to budou i modelové řady S20, S10, Note (20,10), Z a vybrané telefony i tablety ze skupin A, Tab, M, F a XCover.