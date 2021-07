Samsung představuje prostředí One UI 4.0. Jaké modely ho obdrží jako první?

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Samsung prezentuje příchod očekávané nadstavby One UI 4.0, o čemž informuje také @UniverseIce. Je potvrzeno, že nadstavba je založena na Androidu 12, což není překvapení, protože One UI 3.0 vycházelo z Androidu 11. V tuto chvíli bude Samsung nové prostředí testovat za pomoci beta testerů.

V první fázi půjde jen o uživatele telefonů řady Galaxy S21, kteří o to projeví zájem. Bohužel prozatím je vše omezeno jen na jihokorejský trh, kde se mohou do beta programu hlásit majitelé nejen volně prodejných kusů, ale i ti, kteří si model pořídili u operátora.

V tuto chvíli není jasné, kdy dojde k vydání finální verze One UI 4.0, neboť testovací proces může trvat déle. Lze však odhadovat, že nejpozději začátkem podzimu by Samsung One UI 4.0 mohl vyslat na první telefony.