Dave Burke, viceprezident pro vývoj Androidu, se pochlubil počtem stažení beta verze operačního systému Android 12. Nejnovější verze Androidu přinesla po delší době vizuálně upravenou podobu, ale také nové bezpečnostní i jiné funkce. Podle něj se jedná o nejstahovanější beta verzi operačního systému Android doposud.

Android 12's beta is by far our most downloaded/installed beta ever. Speaking of which, Beta 2 is available today: https://t.co/VR8CtXKWkZ