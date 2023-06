Samsung nově přichází s programem uživatelských oprav do Evropy

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Uživatelské opravy (včetně výměny komponent, jako je například baterie) se ve světle iniciativy Right to Repair a přístupu některých výrobců, jako je Fairphone a v poslední době i Nokia, staly populárním způsobem, jak svépomocí vdechnout druhý život již dosluhujícímu či pokaženému smartphonu. Nepřekvapí tak, že program na opravu smartphonů má i Samsung, i když jej až doposud držel mimo Evropu. Nově je naštěstí v Evropě (včetně Velké Británie) k dispozici, uživatelé si tak mohou objednat originální náhradní díly i opravovací sady. V současnosti by měla být služba dostupná kromě Velké Británie také v Německu, Francii, Belgii, Švédsku, Itálii, Polsku, Nizozemsku a Španělsku, uvádí phonearena.com.

Do těchto zemí si pak mohou majitelé vybraných zařízení objednat náhradní díly i veškeré příslušenství nutné k opravě, v současnosti je garantována dostupnost pro řady Galaxy S20, Galaxy S21, Galaxy S22, ale také pro vybrané (u nás nedostupné) Galaxy Booky. Na samsungselfrepair.shop pak stačí vybrat, zda potřebujete displej, zadní sklo nebo třeba nabíjecí konektor. Lze předpokládat, že do budoucna se služba rozšíří i do dalších zemí, snad i České republiky. Do té doby se můžete podívat na naše video z návštěvy servisního střediska Samsung v Sezimově Ústí.