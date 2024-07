Bez lunety, zato s 3nm čipsetem. Přivítejte hodinky Galaxy Watch7

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Kromě extrémně odolných Galaxy Watch Ultra dnes Samsung představil také novou sérii Galaxy Watch7, která do velké míry vychází z Galaxy Watch6. Přeci jen se však můžeme těšit na několik drobných vylepšení souvisejících především s výkonem.

Samsung Galaxy Watch Ultra jsou prémiové, drahé a pořádně odolné

V hlavní roli nový čipset

Po hardwarové stránce se lze kromě 2 GB operační paměti a 32GB úložiště těšit především na zbrusu nový 3nm čipset Exynos W1000, jenž byl představen teprve před několika dny. Nový čipset má celkem pět jader, a to Cortex-A78 jako nejvýkonnější s taktem 1,6 GHz doplněné o čtyři jádra Cortex-A55 o frekvenci 1,5 GHz. Podle výrobce novinka zvládne spouštět aplikace 2,7krát rychleji ve srovnání s Exynosem W930 a umožňuje tak i rychlejší multitasking. V oblasti single-core výkonu má být 3,4krát rychlejší, zatímco v multi-core disciplíně má být rychlejší 3,7krát než zmíněný Exynos W930. Zajímavostí nového čipsetu je také podpora tzv. 2,5D Always on Display pro integraci pokročilých, energeticky efektivnějších ciferníků s lepšími detaily a živějšími barvami v tomto režimu.

Po konstrukční stránce se jedná o Galaxy Watch bez fyzické lunety (tyto hodinky by mohly dorazit až příští rok) vyrobené z hliníkové slitiny, která má zajistit přívětivou hmotnost, konkrétně 28,9 gramů, respektive 33,8 gramů. Jak napoví hmotnost, i tentokrát jsme se dočkali menší a větší varianty, kdy větší má průměr 44 milimetrů a menší 40 milimetrů. S tím se pojí rovněž velikost obrazovky 1,47", respektive 1,31".

Hodinky jsou dále vybaveny podporou 20mm řemínků s jednoduchým systémem uchycení One-click, ale také se chlubí odolností do 5 atmosfér, ochranou IP68 či standardem MIL-STD-810H. Výdrž má pak obstarat baterie o kapacitě 300 mAh, respektive 425 mAh.

Spolu s novým čipsetem by měly být nasazeny také nové senzory pro měření srdečního tepu, okysličení krve apod. Mezi zdravotním monitoringem pochopitelně najdeme i EKG či schopnost dopočítat krevní tlak (avšak pouze odhadem). I tentokrát platí omezení v podobě možnosti používat tyto pokročilé zdravotní funkce pouze v propojení se smartphony značky Samsung.

Cena a dostupnost

Vzhledem k spíše drobnějším inovacím u řady Galaxy Watch7 se může jevit jako nejzajímavější cena, která startuje na 7 999 Kč u 40mm BT verze a končí na 9 999 Kč u 44mm varianty s podporou LTE. 40mm provedení s podporou LTE pak vyjde na 8 999 Kč a 44mm BT varianta na 8 699 Kč.

Přejít do katalogu Samsung Galaxy Watch7 44 mm LTE Konstrukce 44,4 × 42,8 × 9 mm , 33,3 g , odolnost: IP68 / MIL-810G Pásek kožený, umělý, vyměnitelný: ano (20 mm) Displej Super AMOLED, 1,5" (480 × 480 px) Systém Wear OS 3 , kompatibilní s: Android, iOS Konektivita Bluetooth: 5.3, LTE, Wi-Fi, NFC Akumulátor 425 mAh , nabíjení: bezdrátové